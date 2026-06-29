Lluvia azota la capital de Puebla, deja un muerto, un herido, inundaciones y afectaciones viales

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Foto: Especial

Una intensa tromba acompañada de lluvia torrencial, granizo y fuertes ráfagas de viento provocó este domingo severas afectaciones en distintos puntos de la capital poblana y la zona metropolitana, dejando como saldo preliminar una persona fallecida, una más lesionada, inundaciones, caída de árboles, vehículos varados y un importante colapso vial.

El hecho más trágico ocurrió sobre la Recta a Cholula, a la altura de la intersección con la 49 Sur, en la colonia La Paz, donde un árbol de gran tamaño colapsó sobre un automóvil particular. Como consecuencia, una persona perdió la vida en el lugar y otra fue rescatada con lesiones, por lo que recibió atención prehospitalaria y fue trasladada a un hospital.

#ULTIMAHORA

Esta tarde se registró una tromba en Puebla capital. Hasta el momento un muerto por caída de árbol. El Boulevard 5 de Mayo completamente inundado debido a la fuerte lluvia de este domingo. pic.twitter.com/EfAccUbna0 — MegaurbeMX (@MegaurbeMx) June 29, 2026

Elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acudieron al sitio para retirar el árbol, atender a las víctimas y realizar las diligencias correspondientes.

Lluvias dejan diversas afectaciones

La fuerte precipitación también ocasionó inundaciones de consideración en diversas vialidades de la ciudad.

Uno de los puntos más afectados fue el Centro Histórico, donde el agua alcanzó niveles que provocaron que varios vehículos quedaran prácticamente flotando sobre la 2 Oriente, a la altura del Bulevar 5 de Mayo, generando imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales.

#ReporteCiudadano Tras la lluvía registrada este domingo se reportan calles y zonas inundadas en la ciudad de Puebla pic.twitter.com/vGTih6JQik — ProyectoCINCO (@proyecto_cinco) June 29, 2026

En la Diagonal Defensores de la República, el nivel del agua levantó tapas de alcantarilla y dejó atrapados a más de una decena de automóviles, mientras que en el Bulevar 5 de Mayo, la 11 Norte-Sur, la zona de San Francisco y diversos cruces del norte y poniente de la ciudad se registraron severos encharcamientos que complicaron la circulación durante varias horas.

Otra de las afectaciones se presentó sobre el Bulevar Carlos Camacho Espíritu, a la altura de la 11 Sur, donde la caída de otro árbol obligó al cierre parcial de la circulación para permitir las labores de retiro.

Así la lluvia en Puebla



Blvd 5 de mayo y 16 sept.@HectorRodrigoMx @carlosmartinh pic.twitter.com/vOj1aVdEGm — Javi Mojarra (@javimojarra) June 28, 2026

En distintos sectores de la ciudad también se reportó la caída de granizo, reducción de la visibilidad para los automovilistas y anegaciones en calles secundarias, lo que provocó largas filas de vehículos y retrasos en la movilidad.

Algunos establecimientos comerciales registraron filtraciones de agua. Entre ellos se encuentra una tienda departamental ubicada en Plaza Victoria, donde el agua ingresó hasta la zona de cajas, afectando temporalmente la operación del inmueble.

⚠️ ¡ATENCIÓN PUEBLA! ⚠️

Debido a las fuertes lluvias de esta tarde, el Túnel 5 de Mayo presenta graves inundaciones y hay vehículos varados. El tráfico en la zona es muy pesado.

🚗❌ Evita el Bulevar 5 de Mayo y busca vías alternas. ¡Toma tus precauciones!#TráficoPuebla… pic.twitter.com/vimaLsyChU — La Hora (@LaHoraMX) June 29, 2026

Ante ello, las autoridades municipales y estatales desplegaron brigadas para atender reportes de emergencia, retirar árboles caídos, desazolvar alcantarillas y auxiliar a automovilistas cuyos vehículos quedaron varados.

También hubo crecida del Vaso Regulador Puente Negro y el Río Atoyac en la colonia Los Ángeles.

🚱💦 No son las nuevas fuentes danzantes de #Suburbia en Plaza La Victoria en el Centro Histórico de #Puebla.



🚨 Así colapsaron los registros de agua al interior de la tienda tras la intensa #lluvia que azotó esta tarde la capital poblana.



⚠️ Empleados trataron de evitar que… pic.twitter.com/KCIKs4lJWr — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 29, 2026

Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar vialidades inundadas, extremar precauciones debido a la presencia de árboles debilitados y mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que el pronóstico meteorológico prevé que continúen las lluvias durante las próximas horas.

Además, las autoridades mantienen recorridos de evaluación para cuantificar los daños y atender los reportes que continuaban llegando desde distintos puntos de la capital poblana.

⚡️⛈️🌪️ Son muchos restaurantes y negocios del Centro Histórico de Puebla los afectados por al torrencial lluvia de hoy. 😳



La taquerías Los Ángeles, de Juan de Palafox, el Patio de San Luis y La Mezcaleria Moctezuma, la cual es pérdida total, son algunos de ellos.



A ver ahora… pic.twitter.com/jI1jeCis2W — J. Alfonso González (@poncharelazo) June 29, 2026

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