Reportan dos trabajadores de CFE desaparecidos en Puebla

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Trabajadores desaparecidos de CFE en Puebla. Fotos: Fichas de búsqueda.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que dos de sus trabajadores se encuentran desaparecidos en el municipio de Huauchinango de Puebla, justo en los límites con el estado de Hidalgo.

Dos trabajadores de CFE desaparecidos en Puebla

Por medio de un breve comunicado compartido a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que dos de sus trabajadores han sido reportados como desaparecidos.

Sí, de acuerdo con la empresa pública mexicana, la última vez que se supo de sus dos empleados fue en el municipio de Huauchinango, Puebla, en los límites con el estado de Hidalgo.

CFE mantiene colaboración con las autoridades

Por la desaparición de sus dos trabajadores, la CFE informa que mantiene una colaboración con las autoridades correspondientes y que están en permanente comunicación con las familias de ellos para darles el apoyo que necesiten.

“Tenemos un compromiso con nuestras y nuestros trabajadores: daremos total seguimiento a este evento, refrendando nuestra responsabilidad con la integridad de quienes conforman y son el motor de la Comisión Federal de Electricidad”, se lee en la publicación que hizo la empresa en sus redes sociales.

¿Quiénes son los trabajadores desaparecidos?

Los empleados de la Comisión Federal de Electricidad reportados como desaparecidos son Adolfo López Saldaña de 40 años de edad y Marco Antonio Sarmiento García de 60 años de edad.

De acuerdo con sus fichas de búsqueda, fueron vistos por última vez el pasado viernes 26 de junio de 2026, cuando circulaban por la autopista México–Tuxpan.

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