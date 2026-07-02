Exigen justicia para “Kalua”, perrita quemada con agua caliente en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se denunció un caso de maltrato animal. Foto: Gettyimagen / Ilustrativa

En Puebla, los casos de maltrato animal continúan generando indignación. En días recientes, la agresión se centró en“Kalua”, una perrita que sufrió quemaduras luego de que, presuntamente, le arrojaran agua caliente.

¿Qué más se sabe del caso de “Kalua”?

El ataque ocurrió en la colonia Villas Periférico. De acuerdo con los reportes, “Kalua”, de raza Dachshund (salchicha), no dejaba de ladrar, por lo que una persona presuntamente le arrojó agua caliente, causándole quemaduras en el lomo.

En redes sociales se difundieron imágenes que muestran las lesiones de la perrita. La familia presentó la denuncia el domingo pasado.

Autoridades de Puebla responden

La difusión de las imágenes provocó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigieron justicia para “Kalua”. Ante ello, la Dirección de Bienestar Animal del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) informó que ya inició una investigación.

“Esta Dirección efectúa las acciones correspondientes, en colaboración con la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra los Animales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Ambas instituciones ya investigan el caso”, informó la dependencia.

El maltrato animal en Puebla no es un hecho aislado. Esta misma semana también se difundieron dos videos más relacionados con presuntas agresiones contra animales.

En uno de ellos se observa a un caballo que fue obligado a caminar mientras era jalado con una cuerda atada a una camioneta. En otro, un sujeto presuntamente robó un perro de raza pug, hecho que quedó registrado por cámaras de videovigilancia.

📢🐾 Servicio a la comunidad.



🐶 Dueños de “Octavio”, un perro pug robado afuera de su casa en Tlaxcalancingo #Puebla, piden ayuda.



⚠️ El responsable es este sujeto que viajaba en una camioneta blanca.



☎️ Cualquier información repórtala a los números que aparecen en la imagen.… pic.twitter.com/Bk99782Weu — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 30, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.