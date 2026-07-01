Se incendia bodega de reciclaje en Puebla; evacúan viviendas cercanas

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En Puebla, se registró un incedio en una bodega. Foto: PCGobPue

Una bodega de materiales reciclables se incendió en la colonia Santiago de los Leones, en Puebla, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Como medida preventiva, fueron evacuadas las personas que se encontraban en inmuebles cercanos, informó la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado.

¿Qué se sabe del incendio en la bodega de Puebla?

La dependencia estatal no precisó las causas que originaron el incendio y señaló que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

🔐 Como medida preventiva, se realizó la evacuación de personas que se encontraban en inmuebles cercanos al área del incidente para salvaguardar su integridad. No se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/jTSXXpeE1k — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 1, 2026

En las labores para sofocar las llamas participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado, así como personal de Protección Civil de Puebla, Cuautlancingo y San Andrés Cholula, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte a través del número de emergencias 9-1-1.

“El Gobierno de Puebla, a través de esta Coordinación, combate un incendio en una bodega de material reciclable en la colonia Santiago de los Leones, Puebla. El siniestro fue reportado a través de la línea de emergencias 9-1-1”, informó Protección Civil.

En redes sociales y medios locales se difundieron videos del inmueble, en los que se observa que, conforme avanzaban las labores de los cuerpos de emergencia, la columna de humo disminuyó considerablemente.

#LosTitulares | #Incendio en bodega de algodón ubicada en la carretera a San Miguel Canoa. #Puebla



Debido al material inflamable el #fuego se está extendiendo. Servicios de emergencia laboran en la zona. pic.twitter.com/SFHdKIUdhv — LosTitulares (@_LosTitulares) July 1, 2026

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