Megasocavón “se traga” a un camión en Puebla

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Se formó un megasocavón en Puebla. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la ciudad de Puebla, se formó un megasocavón sobre la calle Guadalupe Victoria, cuyo tamaño provocó la caída de un camión de volteo.

Imágenes del momento en que camión cae a megasocavón

En un video compartido por el periodista @carlosmartinh se observa el momento en que el camión cae al socavón, ya que se encontraba trabajando muy cerca del sitio donde ocurrió el colapso. Aunque la grabación no tiene la mejor calidad, las imágenes permiten apreciar la magnitud del incidente.

🕳️ Un camión de volteo se fue a un socavón en las calles Guadalupe Victoria y Hombres Ilustres en Ignacio Romero Vargas #AsíSucede #CarlosMartínHuerta pic.twitter.com/3Zh0TAmIF2 — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) July 15, 2026

Por su parte, el periodista @ALunaSilva difundió otro video en el que se observa que aproximadamente la mitad del camión quedó atrapada dentro del socavón, lo que evidencia las dimensiones del hundimiento.

🚨🚨🚨 Se formó un socavón y un camión de volteo terminó adentro; ocurrió en la calle Guadalupe Victoria en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en #Puebla.@Pueblaonline @CronicaPuebla_ pic.twitter.com/ukj4aDvHQ6 — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) July 15, 2026

Vecinos de la zona señalaron que desde la semana pasada se realizaban trabajos para reparar otros socavones de menor tamaño en el lugar; sin embargo, posteriormente se abrió uno de mayores dimensiones, en el que terminó afectado el vehículo.

Habitantes del lugar también aseguraron que el sistema de drenaje es antiguo y no ha recibido el mantenimiento adecuado, situación que, de acuerdo con medios locales, habría contribuido a la formación del socavón.

¿Por qué se forman los socavones?

Los socavones se forman cuando el suelo pierde el material que lo sostiene, provocando un hundimiento repentino o gradual. Las causas más comunes son:

Fugas de agua o drenaje

Lluvias intensas

Infraestructura antigua o deteriorada

Características del terreno

Obras y excavaciones

Extracción de agua subterránea

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