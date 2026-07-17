Investigan a 7 alcaldes de Puebla por presuntos vínculos con el crimen organizado

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En Puebla, siguen las investigaciones contra ediles. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, informó que siete ediles son investigados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Hay siete en investigación y se están llevando a cabo las investigaciones. Tenemos en el estado cinco municipios con consejos municipales”, declaró.

En entrevista con MTP Noticias Puebla, el vicealmirante evitó revelar la identidad de los presidentes municipales involucrados, al señalar que hacerlo podría entorpecer las investigaciones que actualmente realizan las autoridades.

🔴 En Puebla, hay siete ediles bajo investigación por nexos con el crimen



Luego de la detención de mando de Seguridad en 6 municipios de Puebla, Francisco Sánchez, titular de la @SSPGobPue , reveló que hay siete ediles bajo investigación por esta presunta colusión, aunque no… pic.twitter.com/BAxf5Oi8m0 — MTP Noticias Puebla (@MTPNoticias) July 16, 2026

Relevan a mandos en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que, en los próximos días, se realizarán relevos del personal de la Secretaría de Marina que, actualmente, se desempeñan como secretarios o directores de Seguridad Pública en diversos municipios del estado.

🤝 Con el propósito de fortalecer las acciones de seguridad en la entidad, la Policía Estatal fue notificada por @SEMAR_mx sobre el relevo del personal naval comisionado como secretarios y directores de Seguridad Pública municipal en Tepeaca, Chignahuapan, Teziutlán, Huejotzingo,… pic.twitter.com/vrFE6VSG2o — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 17, 2026

De acuerdo con la dependencia, la medida forma parte del proceso institucional de rotación de personal naval, mediante el cual los oficiales concluyen su comisión para continuar con su desarrollo profesional, asumir nuevas responsabilidades acordes con su jerarquía y seguir su trayectoria de ascenso dentro de la institución.

Los cambios se llevarán a cabo en los municipios de:

Tepeaca

Chignahuapan

Teziutlán

Huejotzingo

Cuapiaxtla de Madero

Libres

Tecali de Herrera

La SSP señaló que este procedimiento permitirá mantener la coordinación entre el Gobierno del estado, la Secretaría de Marina y los gobiernos municipales, al garantizar la continuidad del modelo de mando con personal naval y de las estrategias operativas implementadas en materia de seguridad.

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