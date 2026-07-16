Asesinan al periodista Josué Martínez, director de Noticias Texmelucan

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En Puebla, mataron a un periodista. Foto: Especial / Gobierno de Texmelucan

En Puebla, el periodista y docente, Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio poblano de San Martín Texmelucan.

¿Qué se sabe del asesinato en Puebla?

Alrededor de las 9 de la mañana vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada sobre la calle Leona Vicario, esquina con Ignacio Zaragoza, a la altura de los Baños Lilia.

Al momento del ataque, la víctima caminaba junto a su hijo de 13 años quien sufrió crisis nerviosa

Testigos señalaron haber escuchado entre tres y seis disparos y observaron que una motocicleta se detuvo de manera repentina en el lugar. Minutos después localizaron al comunicador tendido sobre la vía pública con heridas de arma de fuego.

Policías municipales acudieron como primeros respondientes y acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras que paramédicos de Protección Civil realizaron la valoración médica de la víctima.

Los socorristas confirmaron que Josué Martínez Contreras, de 39 años, ya no contaba con signos vitales y presentaba tres impactos de proyectil de arma de fuego en el tórax.

#ÚltimaHora 🔴 | El reportero Josué Martínez de 35 años de edad fue asesinado a balazos en la colonia San Lucas Atoyatenco del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.



El hombre administraba una página de noticias y ya había sido amenazado desde hace seis meses.@C_Lobato pic.twitter.com/gnEVTEkp52 — LosTitulares (@_LosTitulares) July 16, 2026

Al lugar, también, arribaron elementos de la Policía Estatal, Defensa y Secretaría de Marina para reforzar la seguridad del perímetro. Autoridades detectaron cámaras de videovigilancia cercanas; sin embargo, una de ellas se encontraba obstruida, situación que también forma parte de las investigaciones.

Fiscalía inicia carpeta de investigación

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, adscritos a la Coordinación Especializada en Homicidios, realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

El homicidio de Josué Martínez Contreras generó consternación entre el gremio periodístico.

Organizaciones de periodistas y colegas exigieron una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer el crimen y determinar si existe alguna relación con su labor informativa.

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