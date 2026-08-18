Detienen al alcalde de Tianguismanalco, Puebla; Fiscalía ejecuta orden de aprehensión

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Detenido al alcalde de Tianguismanalco, Puebla, Juan Pérez Moral. Foto: Especial

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvieron este lunes al presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, Puebla, Juan Pérez Moral, luego de que un juez giró una orden de aprehensión en su contra.

De manera preliminar, la detención estaría relacionada con una denuncia por presunto abuso sexual. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía de Puebla no ha confirmado oficialmente el delito que se le imputa ni ha difundido detalles sobre la investigación.

Detienen a Juan Pérez Moral en Tianguismanalco, Puebla

El aseguramiento ocurrió en inmediaciones del municipio de Tianguismanalco, cuando el alcalde, quien ocupa el cargo durante el periodo 2024-2027, se encontraba acompañado de sus hijos.

Después de ser detenido, Juan Pérez Moral fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía en la ciudad de Puebla para continuar con las diligencias correspondientes.

La autoridad ministerial deberá determinar la situación jurídica del presidente municipal, mientras se espera información oficial sobre los motivos de la orden de aprehensión.

¿Qué se sabe de la detención del alcalde de Tianguismanalco?

Hasta el momento, la información disponible señala que la orden judicial estaría relacionada con una denuncia por presunto abuso sexual, aunque este dato no ha sido confirmado públicamente por la Fiscalía.

Ante la ausencia del alcalde, se prevé que integrantes del Cabildo de Tianguismanalco convoquen a una sesión extraordinaria para abordar la situación y determinar quién quedará al frente de la administración municipal, conforme al procedimiento correspondiente.

Sin embargo, cabe mencionar que Pérez Moral ya había sido víctima de un hecho violento. En noviembre de 2025 sufrió un ataque con un arma punzocortante, cuando un hombre intentó lesionarlo en el cuello. El alcalde logró ponerse a salvo. No obstante, en aquel momento, trascendió que el presunto agresor sería esposo de una regidora y que el ataque habría ocurrido por problemas personales.

Ahora, nueve meses después de ese episodio, Juan Pérez Moral vuelve a estar en el centro de la atención pública, esta vez por su detención.

Se espera que la Fiscalía de Puebla informe en las próximas horas las causas oficiales de la aprehensión y la situación jurídica del presidente municipal.

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