Presunto “cobro de piso” en taller de Puebla termina en balacera

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En Puebla, balearon a tres en un taller. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Pese a que el Gobierno de Puebla ha señalado una reducción en los índices delictivos, en la capital poblana se difundió un video que muestra un presunto intento de extorsión en un taller mecánico, ocurrido la tarde del sábado.

Video revela presunta agresión

Los hechos ocurrieron la tarde del 15 de agosto en un taller mecánico de la colonia Cleotilde Torres, en Puebla capital. En el video se observa cómo un grupo de sujetos llega al establecimiento. El encargado sale para atender a uno de ellos y, poco a poco, se acercan más hombres.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

#LosTitulares | 🚨📹 CAPTADO EN VIDEO | Sujetos armados irrumpieron en un taller mecánico de la colonia Cleotilde Torres, en Puebla capital, y balearon a tres hombres.



Los primeros reportes apuntan a una presunta extorsión: los agresores habrían exigido 100 mil pesos como “cobro… pic.twitter.com/dSBpaXNe4t — LosTitulares (@_LosTitulares) August 17, 2026

Durante la conversación, un sujeto vestido de azul lanza un golpe contra el trabajador. A un costado de la imagen se observa a otros individuos, entre ellos dos que portaban armas de fuego.

Alrededor de nueve sujetos rodean al trabajador, aparentemente para intimidarlo. Después de unos momentos, el grupo comienza a dispersarse.

Otro empleado del taller se acerca y encara a los individuos. Tras intercambiar algunas palabras, uno de los sujetos le dispara.

El hombre cae al suelo con una herida en el brazo y comienza a sangrar, por lo que uno de sus compañeros se acerca para auxiliarlo.

De acuerdo con medios locales, tres hombres habrían resultado baleados luego de que el grupo presuntamente exigiera un pago de 100 mil pesos por concepto de derecho de piso.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla no ha emitido información sobre la supuesta extorsión ni sobre las personas que habrían resultado lesionadas.

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