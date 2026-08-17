Video: así fue asalto de la Ruta 27 que terminó en balacera; 3 pasajeros heridos en Puebla

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En Puebla, captaron un asalto a transporte público. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, los robos al transporte público continúan y un asalto a un microbús de la Ruta 27 terminó en una balacera que dejó tres personas lesionadas.

Video del asalto en Puebla

El asalto ocurrió la tarde del 15 de agosto, aunque el video del momento de la agresión comenzó a difundirse posteriormente. En las imágenes se observa a dos sujetos que se distribuyen dentro de la unidad para cometer el robo.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

🚨 #ATENCIÓN 🚨 Así fue el viol3nto asalto a un microbús de la Ruta 27 en #Puebla. Tres pasajeros fueron baleados, entre ellos una mujer que está muy grave. De los dos malditos rateros, al momento ni sus luces.@Pueblaonline @CronicaPuebla_ pic.twitter.com/UJF3haa8KE — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) August 16, 2026

Todo transcurría con normalidad hasta que uno de los hombres, quien vestía sudadera gris y gorra azul claro, se coloca cerca de la puerta, mientras su cómplice se acerca desde la parte trasera del microbús y comienza a amenazar a los pasajeros.

El hombre de la gorra también agrede al chofer, mientras el otro sujeto despoja de sus pertenencias a los usuarios. Sin embargo, algunos pasajeros intentan enfrentarlos.

Ante esta situación, uno de los delincuentes saca un arma de fuego y realiza un disparo, provocando que una mujer cayera al suelo. Después de la agresión, ambos sujetos abandonaron la unidad.

El hecho ocurrió cerca de las colonias Revolución Mexicana y Anexo La Loma, en Puebla. Tras los disparos, uno de los pasajeros pidió ayuda: “Una ambulancia”, se escucha decir en el video.

El momento dejó escenas de tensión dentro del microbús de la Ruta 27. De acuerdo con medios locales, tres personas resultaron lesionadas tras el asalto.

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