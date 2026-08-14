Golpe a “Los Rojos”: detienen a un presunto líder en la Mixteca de Puebla

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En Puebla, detuvieron a un líder de “Los Rojos”. Foto: SSP Puebla

Calep “N”, de 54 años, señalado como uno de los presuntos líderes de “Los Rojos” y considerado por las autoridades como un objetivo prioritario y generador de violencia, fue detenido en Tilapa, Puebla.

Operativo en Puebla

La detención ocurrió durante un operativo conjunto de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), indicó la SSP en un comunicado.

“(Las autoridades) detuvieron a un objetivo prioritario y generador de violencia en la región Mixteca. Se trata de Calep ‘N’, de 54 años, considerado uno de los presuntos líderes del grupo delictivo ‘Los Rojos’, con presencia y operaciones en los municipios de Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Chietla y Tehuitzingo”.

El detenido es señalado por su presunta relación con la estructura de este grupo delictivo, al que las autoridades ubican con presencia y operaciones en Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Chietla y Tehuitzingo.

Calep N., objetivo prioritario y generador de violencia en la Mixteca fue detenido durante una intervención coordinada entre @SEMAR_mx, Seguridad Pública Estatal y @FiscaliaPuebla.



Es considerado uno de los presuntos líderes del grupo delictivo “Los Rojos”, con operaciones en… pic.twitter.com/fZ8h867hkS — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 14, 2026

Aseguran cartuchos, sustancias ilícitas y más en Puebla

Durante el operativo también fueron aseguradas:

Sustancias ilícitas

Cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Dinero en efectivo

Un vehículo

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