Zacatlán actualiza cifra: 16 heridos por atropellamiento; 12 ya fueron dados de alta

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12 heridos por atropellamiento ya fueron dados de alta. Foto: Municipio de Zacatlán

Autoridades de Zacatlán actualizaron datos sobre el atropellamiento masivo del pasado miércoles 12 de agosto en este municipio del estado de Puebla, principalmente sobre los heridos, dando a conocer que varios de ellos ya fueron dados de alta.

12 heridos por el atropellamiento en Zacatlán ya fueron dados de alta

La presidenta municipal de Zacatlán, Beatriz Sánchez Galindo, dio un nuevo informe del atropellamiento sobre el andador Benito Juárez, en el Zócalo de la localidad.

En total, por este incidente, se registraron 16 heridos, de los cuales 11 fueron mujeres y cinco hombres. De ellos, 12 ya están dados de alta al no presentar heridas que implicaran la perdida de la vida.

Por otra parte, los cuatro heridos restantes siguen recibiendo atención médica. Indicó que, probablemente, dos de ellos serán trasladados a la Ciudad de México a petición de los familiares para seguir con tratamiento.

Igualmente, mencionó que dos de los heridos son de Zacatlán y los 14 restantes visitantes provenientes de Ciudad de México; Chicontepec, Veracruz; y de Amixtlán, Puebla.

¿Cuál fue el protocolo que se siguió por el atropellamiento?

Las autoridades de Zacatlán también destacaron que, tras reportarse el atropellamiento masivo, se activó un protocolo que consistió en el despliegue de 21 unidades, entre ambulancias y patrullas; así como de 78 elementos, entre paramédicos, bomberos, policías y agentes investigadores de diferentes dependencias municipales y estatales.

La cronología del protocolo, según el Gobierno municipal, se desarrolló de la siguiente forma:

17:14 horas: el automóvil Chevrolet color azul ingresa al andador Juárez

el automóvil Chevrolet color azul ingresa al andador Juárez 17:15 horas: un elemento de la Policía municipal informa vía radio sobre el incidente

un elemento de la Policía municipal informa vía radio sobre el incidente 17:16 horas: arriba al lugar un elemento de la Policía municipal, quien cuenta con acreditación como paramédico, e inicia la valoración y clasificación de las personas lesionadas

arriba al lugar un elemento de la Policía municipal, quien cuenta con acreditación como paramédico, e inicia la valoración y clasificación de las personas lesionadas 17:20 horas: arriba personal de Protección Civil y Cruz Roja para la atención de las personas lesionadas

arriba personal de Protección Civil y Cruz Roja para la atención de las personas lesionadas 17:31 horas: personal de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal realiza el acordonamiento y control de la zona

personal de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal realiza el acordonamiento y control de la zona 17:37 horas: las unidades de emergencia comienzan con el traslado de las personas lesionadas al Hospital General de Zacatlán

las unidades de emergencia comienzan con el traslado de las personas lesionadas al Hospital General de Zacatlán 18:22 horas: las labores de atención y traslado concluyeron, procediendo a restablecer el orden y la circulación en la zona

Destacaron que el tiempo de atención desde el minuto uno hasta que concluyó fue de una hora con ocho minutos.

¿Qué hay del presunto responsable del accidente?

Por otra parte, las autoridades municipales informaron que el presunto responsable, un hombre de 74 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Explicaron que será la Fiscalía General de Puebla la encargada de dar seguimiento a su situación legal, así como determinar las causas que originaron este accidente.

Por último, Beatriz Sánchez Galindo dijo que seguirá al pendiente de las personas heridas y de sus familiares.

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