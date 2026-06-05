SEP Puebla suspende clases presenciales en Centro Escolar de Tepeaca tras explosión de pipas

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No hay clases presenciales en Tepeaca, Puebla. Foto: PC-Puebla

Tras la explosión de cuatro pipas de gas en Tepeaca, Puebla, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal informó que las clases presenciales permanecerán suspendidas en el Centro Escolar “General Miguel Negrete Novoa”.

En un comunicado, la dependencia explicó que la medida tiene como objetivo supervisar las condiciones de la infraestructura del plantel y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

Niños corren por explosión

Durante la explosión de las pipas se viralizó un video en donde se observa el miedo y desesperación de los alumnos. Milagrosamente, nadie resultó herido.

🚨🔥 Pánico en #Tepeaca #Puebla tras explosión de 4 #pipas de #huachigas LP…



⚠️ Alumnos del Centro Escolar General Miguel Negrete tuvieron que correr para ponerse a salvo en medio del caos.



⚠️ También se evacuó a aproximadamente 2 mil personas de un hospital y viviendas… pic.twitter.com/yQea6kKHSt — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 4, 2026

Clases presenciales hasta nuevo aviso

La SEP de Puebla indicó que las clases presenciales se reanudarán hasta nuevo aviso, una vez que concluyan las evaluaciones necesarias en las instalaciones del centro escolar.

Las clases continuarán a distancia. La SEP Puebla señaló que los mil 753 estudiantes que asisten a esta institución no verán afectado su desarrollo académico.

Vecinos exigen investigar posibles complicidades

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acudió a la zona del siniestro para supervisar las labores de atención y evaluación de daños.

Durante las primeras horas posteriores al incidente, el mandatario estatal informó que existía el reporte preliminar de tres personas lesionadas; sin embargo, al arribar al lugar de la explosión, rectificó dicha información y señaló que hasta ese momento no se tenía registro oficial de personas heridas como consecuencia de los hechos.

Estruendos en Tepeaca

La explosión, que generó al menos cuatro estruendos perceptibles a varios kilómetros de distancia, movilizó a corporaciones de emergencia de los tres órdenes de Gobierno.

Al término de su recorrido, un grupo de habitantes de San Juan Negrete se acercó al gobernador para solicitar que las autoridades estatales investiguen la presunta complicidad de algunos mandos locales, al señalar que el predio donde se almacenaban los autotanques aparentemente operaba sin los permisos correspondientes para resguardar combustible.

Los vecinos expresaron su preocupación por la presencia de este tipo de instalaciones en zonas cercanas a viviendas y cuestionaron cómo pudo mantenerse en funcionamiento sin ser detectada o sancionada por las autoridades competentes.

En respuesta, Alejandro Armenta aseguró que la investigación será encabezada por la Fiscalía y que se indagará el origen del combustible almacenado, así como las posibles responsabilidades derivadas de la operación del inmueble.

“Yo quiero ayudarlos, es mi obligación, pero aquí hay complicidades, voy a investigar con la Fiscalía a fondo y caiga quien caiga, entonces voy a estar pendiente, va a estar el Secretario, los delegados van a hacer un recorrido, si hay afectaciones, las atendemos, el director se va a quedar con su personal a resguardar el área y vamos a esperar la investigación; si hay complicidades, la Fiscalía va a actuar”, dijo Armenta.

🚨🤝🛡️ Atención oportuna para proteger a la población en Tepeaca.



El gobernador @armentapuebla_, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, mantiene presencia y seguimiento a las acciones de seguridad y control, tras la explosión de cuatro autotanques de gas LP en este… pic.twitter.com/lU56KhxSjt — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) June 4, 2026

Mientras continúan las diligencias periciales, las autoridades mantienen vigilancia en el área para descartar riesgos adicionales y determinar con precisión las causas que provocaron la explosión de las pipas.

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