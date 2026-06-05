Cierra planta de Stanley Black & Decker en Puebla; liquidan a 600 trabajadores

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Foto: Cuartoscuro: Ilustrativa

Más de 600 trabajadores fueron liquidados este jueves tras el cierre definitivo de la planta de Stanley Black & Decker en Puebla, una instalación que operó durante casi seis décadas en la entidad.

La noticia comenzó a difundirse a través de medios locales y redes sociales, donde los propios empleados compartieron videos de las instalaciones completamente vacías, oficinas cerradas y áreas acordonadas. Hasta el momento, la compañía no ha emitido un posicionamiento oficial detallado sobre el cese de actividades.

Trabajadores documentan una planta vacía tras el anuncio del cierre

Las primeras imágenes del cierre fueron difundidas por empleados que acudieron a las instalaciones ubicadas sobre la autopista México-Puebla para conocer su situación laboral.

En los videos se observan oficinas desocupadas, accesos restringidos y diversas áreas acordonadas dentro del complejo industrial.

“Y hasta aquí llegó Stanley, vean todo vacío, no sabemos nada, nos citaron para ver qué nos van a decir hoy, pero realmente todo está vacío”, relata una de las trabajadoras en una grabación compartida en redes sociales.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales, donde usuarios expresaron sorpresa por el cierre de una de las plantas manufactureras más conocidas de la región.

Empleados aseguran que el cierre los tomó por sorpresa

De acuerdo con testimonios recogidos por medios poblanos, muchos trabajadores conocían versiones sobre posibles ajustes de personal, pero no esperaban el cierre total de la fábrica.

Los empleados señalaron que fueron convocados desde temprana hora para recibir información por parte de la empresa y posteriormente conocer los detalles de su liquidación.

“Que por lo menos nos hubieran advertido antes que probablemente iba a cerrar, como para estar preparados psicológicamente, porque la verdad nos tomó por sorpresa”, relató una ex trabajadora entrevistada por medios locales.

Algunos trabajadores afirmaron que durante los últimos meses no recibieron información que anticipara una decisión de esta magnitud.

Surgen versiones de una reestructura global de la compañía

Aunque no existe una explicación oficial sobre las razones del cierre, entre los trabajadores y algunos reportes locales ha surgido la versión de que la decisión estaría relacionada con una reorganización de operaciones a nivel internacional.

De acuerdo con testimonios de empleados, la planta continuaba produciendo y reportando actividad, por lo que consideran que el cierre podría responder a una estrategia corporativa para trasladar operaciones a regiones con menores costos de producción.

Hasta ahora, ninguna autoridad laboral ni la propia empresa ha confirmado públicamente esta versión.

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