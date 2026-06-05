Catrina monumental de Atlixco llega al AIFA por el Mundial 2026

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La catrina monumental “Quiahuitl”, elaborada por artesanos de Atlixco, Puebla, fue instalada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de las actividades para recibir a visitantes que llegarán a México durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

La figura, de 4.20 metros de altura, combina elementos de la tradición mexicana con referencias al futbol. Además, busca mostrar la riqueza cultural del país a turistas nacionales y extranjeros que transiten por una de las principales terminales aéreas del país.

Catrina Quiahuitl representa la cultura de Atlixco y México

De acuerdo con los artesanos responsables de la obra, la elaboración de la catrina requirió cerca de 15 días de trabajo, principalmente en la etapa de decoración. También explicaron que Quiahuitl en náhuatl significa “lluvia” y hace referencia a las raíces indígenas de la región y simboliza la fertilidad de la tierra.

La artesana Katia Ramírez López explicó que el diseño busca representar tanto a México como a Atlixco. Por ello, incorporaron elementos de las tradiciones prehispánicas que caracterizan a la región.

Por su parte, el artesano Omar Rangel Merino detalló que en el proyecto participaron cartoneros, herreros y diversos especialistas, quienes desarrollaron un proceso creativo que incluyó bocetos, selección de colores y diseño artístico.

AIFA busca difundir las tradiciones mexicanas

El director general del AIFA, Osidoro Pastor Román, destacó que este tipo de exhibiciones permiten acercar a los pasajeros a las tradiciones, usos y costumbres de México.

Así, la instalación de la catrina monumental también fortalece la proyección internacional de los artesanos poblanos, quienes continúan llevando su trabajo a espacios de gran relevancia nacional e internacional.

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