Niña da positivo a fentanilo tras comer tamales en Huauchinango; 6 más resultaron intoxicados

Una niña dio positivo a fentanilo en Huauchinango. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El IMSS-Bienestar brindó atención médica a siete menores de edad que resultaron intoxicados tras consumir alimentos presuntamente adquiridos en un puesto de tamales ambulante en el municipio de Huauchinango, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.

Los pacientes, cuyas edades oscilan entre los 2 y 11 años, fueron ingresados al Hospital General de esa demarcación luego de presentar síntomas asociados con intoxicación alimentaria.

Niña de 10 años positiva a fentanilo

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Salud estatal (SS 35/2026), seis de los menores fueron estabilizados y dados de alta tras mostrar evolución favorable, sin embargo, una niña de 10 años permanece hospitalizada bajo observación médica, luego de que estudios toxicológicos confirmaran resultado positivo a fentanilo.

Los tamales no se consumieron en vía pública

Fuentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado en la región de Xicotepec de Juárez y Huauchinango informaron que el vendedor de tamales proporcionó muestras de los alimentos, las cuales serán sometidas a análisis especializados; los resultados podrían estar disponibles en un periodo aproximado de 20 días, con el objetivo de determinar si existe la presencia de alguna sustancia ilícita.

Las mismas fuentes indicaron que el comerciante cuenta con un puesto ambulante itinerante y desde hace aproximadamente 18 años vende tamales en calles del centro de Huauchinango, sin que hasta el momento se hayan registrado casos similares de intoxicación en la demarcación relacionados con su actividad.

Además, se precisó que la ingesta de los alimentos ocurrió al interior de un domicilio particular y no directamente en la vía pública. De manera adicional, dentro de las líneas de investigación se analiza el entorno familiar de la menor que dio positivo a fentanilo, quien presuntamente forma parte de un núcleo familiar con antecedentes de disfunción, situación que también es considerada en las indagatorias.

Tras confirmarse el caso, personal médico notificó de inmediato a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Piden regulación de vendedores ambulantes

El Gobierno del Estado reiteró que la regulación de los puestos ambulantes corresponde a los ayuntamientos, por lo que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) no tiene facultades directas sobre este tipo de comercio informal.

Hay problema de consumo de droga en municipios de la Sierra Norte de Puebla

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reconoció que existe un problema de consumo de drogas en varios municipios de la Sierra Norte que están al alcance de habitantes de cualquier edad.

“Tenemos un problema serio de consumo de drogas en todo el estado, en todo el estado hay comunidades donde he tenido contacto con presidentes municipales de la sierra que se han acercado a mí para pedirme ayuda, hemos podido ayudarlos a detener a los vendedores y a las cabezas, pero ahora tenemos gran diversidad de drogadictos sintética y eso afecta mucho”, señaló el Vicealmirante Francisco Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Puebla.

