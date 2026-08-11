En Atlixco, Puebla, reinventan el chile en nogada y lo convierten en postre

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El chile en nogada no solo se come con cuchillo y tenedor. En Puebla también se disfruta en forma de postre.

Cada temporada, entre julio y septiembre, este emblemático platillo vuelve a las mesas con los ingredientes que le dan identidad: chile poblano, nuez de Castilla, manzana, pera, durazno, granada y carne. Pero la tradición también se reinventa.

En Atlixco, Gerardo Morales Ximitl se atrevió hace más de una década a llevar los sabores del chile en nogada a un terreno inesperado: el helado. Su creación busca reproducir la experiencia del platillo, porque incorpora los ingredientes tradicionales.

“Aprendí por necesidad a guisar, y me costó el reto transformar todos esos ingredientes en una pasta, un helado pues, y pensaba que era pedazos de chile picado, tenías que buscarle, es todo un picadillo de frutas” Gerardo Morales Xímitl / creador del helado de chile en nogada

Una combinación que parecía imposible terminó por convertirse en uno de los sabores más peculiares de Atlixco y en otra forma de promover la gastronomía poblana entre visitantes y turistas.

Pero el helado ya no está solo. Una nueva generación de emprendedores como Carlos Michaca, también encontró en el chile en nogada una fuente de inspiración, transformó el platillo en un cheesecake y en delicadas esferas de nogada. Son creaciones que no buscan sustituir al platillo original, sino rendirle homenaje desde la repostería.

“Herencia es nuestro cheesecake de nogada cada año lo vamos cambiando, es tierra de nuez de castilla, lleva una cama de galleta de castilla bañado en una nogada clásica que es una receta de nuestra chef y fruta que lleva el chile en nogada”… es una esfera costra de chocolate blanco, nuez tatemada de castilla y dentro tiene un gel de chile poblano con manzana verde, pera de leche y lleva un mu muse de nogada” Carlos Michaca / dueño de cafetería

Nuevas generaciones y cocineros demuestran que una de las recetas más representativas de Puebla también puede reinventarse. Cambia la presentación, cambia la textura, pero permanecen los sabores de una temporada que, cada año, pone a Puebla en la mesa.

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