Volcadura de pipa de gas provoca cierre de carretera en Huauchinango, Puebla

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Pipa de gas vuelca en Huauchinango, Puebla. Foto: A. Huachinango/Cuartoscuro

Una volcadura de una pipa de gas y una fuga del combustible obligaron a cerrar la circulación en la vía Cuacuila–Xaltepec, en Huauchinango, Puebla. Autoridades mantienen un perímetro de seguridad de aproximadamente un kilómetro mientras realizan las labores para controlar la emergencia.

🚧 En la carretera #Cuacuila–#Xaltepec, a la altura del km 137, en el municipio de #Huauchinango, permanece totalmente cerrada debido a la volcadura de una pipa que transportaba gas LP, la cual presentó una fuga tras el incidente ⚠️

📷RRSS pic.twitter.com/wQYnhJshEM — Rosie Bonilla R (@rosiebonillar) August 9, 2026

¿Dónde ocurrió la volcadura de la pipa de gas?

El accidente se registró a la altura del kilómetro 137 de la vía Cuacuila–Xaltepec, en el municipio de Huauchinango, Puebla, donde una pipa de gas volcó y posteriormente presentó una fuga de combustible.

Debido al riesgo que representa la presencia de gas, las autoridades determinaron mantener cerrada la circulación en la zona hasta nuevo aviso.

Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad de aproximadamente un kilómetro a la redonda del punto donde ocurrió el accidente.

Autoridades atienden la emergencia

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Huauchinango, así como personal de Seguridad Pública Municipal, de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla y efectivos de la Guardia Nacional.

Los cuerpos de emergencia trabajan de manera coordinada para controlar la fuga de gas, realizar las maniobras necesarias y garantizar condiciones de seguridad antes de permitir nuevamente el paso de vehículos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o fallecidas a consecuencia de la volcadura.

Recomiendan evitar la zona por fuga de gas

Ante la presencia de gas y mientras continúan las labores de emergencia, las autoridades municipales solicitaron a la población no acercarse ni transitar por el área afectada.

También pidieron respetar el perímetro establecido y seguir las instrucciones del personal de emergencia que se encuentra en el sitio.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran:

Evitar transitar o acercarse a la zona del accidente.

Respetar el perímetro de seguridad de aproximadamente un kilómetro.

de aproximadamente un kilómetro. Atender las indicaciones de las autoridades y cuerpos de emergencia.

Evitar cualquier fuente de fuego, chispa o ignición en las inmediaciones.

en las inmediaciones. Utilizar vías alternas mientras permanezca cerrado el tramo.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales.

¿Cuándo reabrirán la carretera?

La circulación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, debido a las condiciones de riesgo provocadas por la fuga de gas, las autoridades señalaron que el tránsito será restablecido únicamente cuando existan condiciones seguras para automovilistas y habitantes de la zona.

Por ello, se recomienda evitar desplazamientos hacia este punto de Huauchinango y no intentar atravesar los puntos de restricción establecidos por los cuerpos de emergencia.