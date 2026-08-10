Antes disparos, ahora piedras: alerta en Vía Atlixcáyotl por denuncias de automovilistas

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En Puebla, se reportaron ataques en la Vía Atlixcáyotl. Foto: Cuartoscuro

Hace poco, el llamado “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”, en Puebla, generó temor entre automovilistas. El sujeto fue detenido y, con ello, regresó la calma a quienes circulan por esta vialidad. Sin embargo, ahora se han reportado presuntos ataques con piedras contra vehículos.

¿Qué se sabe del ataque en la Vía Atlixcáyotl?

El presunto ataque ocurrió durante la madrugada del 8 de agosto, cuando el conductor de un autobús recibió varios impactos de piedras que dañaron los espejos de la unidad. El hecho se registró a la altura de Santa Isabel Cholula.

#LosTitulares | Cuidado si circula sobre la autopista Vía Atlixcáyotl, reportan que avientan piedras a la altura de Santa Isabel Cholula, esta madrugada así quedó el cristal de un vehículo.



Vía Héctor Rosas @canal80_atlixco pic.twitter.com/07d15tvuw3 — LosTitulares (@_LosTitulares) August 8, 2026

No sería la primera vez que se reportan este tipo de hechos, pues este método presuntamente sería utilizado para cometer asaltos. El modus operandi consistiría en lanzar piedras contra los vehículos para obligar a los conductores a detenerse y posteriormente despojarlos de sus pertenencias.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla no ha emitido una postura sobre estos reportes.

Los señalamientos recuerdan al caso del llamado “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”, debido a que nuevamente han comenzado a surgir denuncias ciudadanas sobre ataques contra automovilistas en esta vialidad.

De acuerdo con los reportes, en aquel caso las autoridades tardaron en iniciar las indagatorias debido a que los ataques se registraban de manera esporádica.

El lanzamiento de piedras contra vehículos no es un método nuevo. Este tipo de agresiones también ha sido reportado en carreteras, donde los responsables buscan provocar que los conductores se detengan para posteriormente cometer algún delito.

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