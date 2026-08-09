Claudia Sheinbaum encabeza inicio de la Jornada Nacional de Reforestación 2026 en Puebla

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Claudia Sheinbaum inicia Jornada Nacional de Reforestación 2026. Foto: Presidencia.

En Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el inicio de la Jornada Nacional de Reforestación 2026, que tiene como meta sembrar 6.6 millones de árboles y plantas y un millón de semillas en 32 mil 184 hectáreas de los 32 estados del país con miras a que hasta el 2030 se produzcan y planten mil 500 millones de plantas, árboles y semillas.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, propusimos, por justicia, cambiar el nombre de Paso de Cortés por Paso de los Pueblos Indígenas, origen y fuente de nuestros valores.



Hoy también realizamos la Jornada Nacional de Reforestación. Recordamos que honrar nuestras… pic.twitter.com/ZjUrsbhGJ4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 9, 2026

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Además, aprovechó la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas para lanzar una propuesta: renombrar el Paso de Cortés, donde comenzaron las labores de reforestación, como el “Paso de los Pueblos Indígenas”.



“No es casualidad que el día de hoy sea el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el día de hoy sea la Jornada Nacional de Reforestación. Ya lo comentaron, se suman a esta jornada los más de 400 mil sembradores y sembradoras, se suman las Fuerzas Armadas, nuestro Ejército, Guardia Nacional, Marina, se suman muchos miles de ciudadanas y ciudadanos; igual todos los gobernadores, gobernadoras, la Jefa de Gobierno, porque esta no es tarea solo de los pueblos indígenas, es tarea de todas y de todos conservar nuestro territorio, reforestar”, declaró.



“Hablando del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, resulta que estamos en el llamado Paso de Cortés, fue por aquí que Hernán Cortés, después de la masacre de Cholula, pasó a Tenochtitlan y este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes. Así que el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, llamemos a este paso: el Paso de los Pueblos Indígenas“, agregó.

Claudia Sheinbaum recordó quehace ocho años comenzó el programa “Sembrando Vida”, el cual, destacó, ha permitido la reforestación de más de mil 500 millones de árboles de distintas especies.

Jornada Nacional de Reforestación. San Nicolás de los Ranchos, Puebla https://t.co/Hru4BcXPXZ — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 9, 2026

Uso de drones para el campo

Además, la mandataria firmó el decreto que declara el segundo domingo de agosto de cada año como el “Día Nacional de la Reforestación”, pronunció el juramento para las y los Defensores del Medio Ambiente, y presenció la demostración de los drones agrícolas que se utilizarán para la dispersión de semillas en lugares de difícil acceso.



Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, indicó que la meta de la Jornada Nacional de Reforestación es sembrar 6.6 millones de árboles y un millón de semillas, de las cuales 660 mil de 16 especies forestales serán dispersadas a través de drones agrícolas en 12 sitios con difícil acceso en 13 estados del país. Asimismo, añadió que al 2030 el compromiso es producir y plantar mil 500 millones de plantas, árboles y semillas.



Igualmente, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, destacó que el 70% del territorio nacional está cubierto por bosques, selvas, manglares y matorrales, principalmente en terrenos comunales y ejidales, por lo que los pueblos originarios de todo el país son los que tienen la palabra en esta Jornada Nacional de Reforestación.



También el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció a la presidenta por arrancar esta Jornada Nacional de Reforestación en las montañas del Izta-Popo.



Por último, en representación de los 31 gobernadores y gobernadoras de todo el país, Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero; Samuel García Sepúlveda, de Nuevo León; Mauricio Kuri González, de Querétaro; Esteban Villegas Villarreal, de Durango; y Mara Lezama Espinosa, de Quintana Roo, acompañaron desde sus entidades a la presidenta en el inicio de la Jornada Nacional de Reforestación 2026.

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