Fuerte video: indigna asesinato de abuelita en Puebla; habría sido por 90 pesos

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Asesinan a adulta mayor en Puebla. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El homicidio de Dominga Pérez Comisario, de 82 años, asesinada el 4 de agosto en Amozoc, Puebla, cuando regresaba a su casa después de vender cemitas, ha generado una ola de indignación. La agresión fue captada en video, el mismo que ya circula en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría sido interceptada por un sujeto que la golpeó en la cabeza con una piedra para robarle.

Investigan asesinato de Dominga Pérez en Amozoc

De manera preliminar, se señala que el presunto asalto habría ocurrido por aproximadamente 90 pesos.

🚨💔 JUSTICIA PARA DOÑA DOMINGA

A sus 82 años, Dominga Pérez regresaba a casa después de vender cemitas en Chachapa, #Amozoc, #Puebla. Un presunto asaltante la habría despojado de apenas 90 pesos y después la atacó brutalmente con una piedra.

Doña Dominga murió en el lugar.

Hoy… pic.twitter.com/kETa16E3pA — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) August 8, 2026

Tras la agresión, Dominga Pérez murió. La información disponible hasta el momento señala que el ataque habría ocurrido mientras regresaba a su domicilio después de realizar su actividad comercial.

El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Puebla, que busca establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la identidad de la persona responsable.

En redes sociales se compartieron imágenes, presuntamente, del último adiós a Dominga Pérez.

¿Qué se sabe del presunto asalto?

Los primeros reportes indican que un sujeto habría interceptado a la mujer y posteriormente la habría golpeado en la cabeza con una piedra.

La agresión habría tenido como objetivo quitarle el dinero que había obtenido por la venta de cemitas. De forma preliminar, se estima que el monto del robo habría sido de alrededor de 90 pesos.

Fiscalía de Puebla investiga el crimen

La Fiscalía de Puebla mantiene abierta la investigación por el asesinato de la mujer de 82 años ocurrido en Amozoc.

El caso continúa bajo investigación y se espera que la Fiscalía proporcione más información sobre el homicidio de Dominga Pérez.

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