Secuestrador se fuga durante traslado en Amozoc, Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se escapó un secuestrador. Foto: Getty Images/Ilustrativa

En Puebla, un secuestrador logró escapar mientras era trasladado bajo custodia de autoridades penitenciarias, lo que derivó en un operativo de búsqueda y en la detención de dos custodios para investigar su posible responsabilidad en los hechos.

¿Qué se sabe de la fuga en Puebla?

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local informó que la evasión ocurrió en las inmediaciones del municipio de Amozoc, cuando Luis Ángel “N”, quien enfrenta un proceso penal por el delito de secuestro, era trasladado de la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la ciudad de Puebla.

#COMUNICADO | La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que activó los protocolos de búsqueda y localización interinstitucionales tras la evasión de una Persona Privada de la Libertad (PPL) que se encontraba bajo custodia penitenciaria.



ℹ️ Se informa: pic.twitter.com/Sevw9wMIkX — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 4, 2026

“Este hecho ocurrió a la altura del municipio de Amozoc, durante un procedimiento de traslado de la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la ciudad de Puebla, del masculino identificado como Luis Ángel “N”, vinculado a proceso por el delito de secuestro”, indicó la SSP.

Tras conocerse la fuga, corporaciones de seguridad activaron un despliegue interinstitucional en la zona y puntos cercanos con el objetivo de localizar y reaprehender al imputado.

La dependencia estatal detalló que la Subsecretaría de Centros Penitenciarios notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre lo ocurrido y puso a disposición a dos policías custodios para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

Detienen a dos custodios

De manera paralela, la SSP inició una indagatoria interna para esclarecer cómo ocurrió la evasión y determinar si existieron omisiones o incumplimientos en los protocolos de seguridad durante el traslado.

La institución aseguró que mantendrá las acciones necesarias para ubicar al fugitivo y reiteró que no tolerará conductas que comprometan la seguridad institucional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.