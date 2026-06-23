Explosión por fuga de gas LP deja cuatro lesionados en Puebla

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Explosión en Puebla. Foto: Uno TV

Una explosión por fuga de gas LP dejó cuatro personas lesionadas, una de ellas con quemaduras graves, además de daños en varias viviendas del fraccionamiento Geovillas del Sur, al sur de la ciudad de Puebla, la tarde de este lunes.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en un domicilio de la privada Bélgica, donde presuntamente se realizaba el abastecimiento de gas LP cuando una manguera conectada a una pipa distribuidora se rompió, provocando la fuga del combustible y una posterior explosión.

Un lesionado sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo

Tras el estallido, una columna de humo fue visible desde distintos puntos de la capital poblana, mientras vecinos solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos, policías municipales y estatales, paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y personal de la Cruz Roja Mexicana.

Las autoridades informaron que cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas el trabajador encargado del suministro de gas y la propietaria del inmueble.

Uno de los heridos presentó quemaduras en aproximadamente 90% de su cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención especializada.

Además, la explosión ocasionó daños materiales en, al menos, cuatro viviendas ubicadas dentro del perímetro afectado.

Investigan posible práctica irregular de llenado de cilindros

De manera preliminar, autoridades y vecinos señalaron que el accidente pudo originarse durante una práctica conocida como “picteleo”, que consiste en rellenar cilindros de gas LP fuera de estaciones autorizadas y sin cumplir las medidas de seguridad.

Esta práctica representa un riesgo elevado debido a la manipulación directa del hidrocarburo en zonas habitacionales, donde cualquier fuga puede derivar en incendios o explosiones de gran magnitud.

Explosión en Puebla. Foto: Uno TV

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres informó que mantiene las labores de supervisión en la zona mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Personal especializado realizó inspecciones para descartar riesgos adicionales, revisar instalaciones de gas y evaluar posibles afectaciones estructurales.

El incidente también generó preocupación entre habitantes de Geovillas del Sur, quienes solicitaron reforzar la vigilancia para evitar actividades irregulares relacionadas con el manejo de gas LP en zonas habitacionales.

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