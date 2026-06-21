Popocatépetl deja gran fumarola y paisaje con nieve 

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Volcán Popocatépetl. Foto: Cuartoscuro.

En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl ha registrado actividad, observada desde el municipio de San Nicolás de los Ranchos, en Puebla, donde se apreció una columna de vapor y gases, mientras parte de su cono permanecía cubierto de nieve.

Las imágenes compartidas por cámaras de monitoreo y observadores del volcán mostraron una extensa fumarola elevándose desde el cráter.

⚡#ReporteSASSLA | 🌋#Popocatépetl



A las 20:31 hrs (hora centro de MX) se registró una nueva #explosión en el volcán.



📹 Así fue captada en la cámara de San Nicolás de los Ranchos, #Puebla.

Imágenes proporcionadas por nuestro colaborador: Diego Vázquez G. [X: Diegoxx_YT]



=>… pic.twitter.com/uSp9aLgOjv — SASSLA (@SasslaMx) June 21, 2026

Las condiciones meteorológicas permitieron observar con claridad el contraste entre la nieve acumulada en la parte alta del coloso y la emisión constante de vapor de agua, gases volcánicos y otros materiales.

De acuerdo con el monitoreo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), durante las últimas 24 horas se detectaron 17 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza.

La #SSPC y el #Cenapred informan sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 horas 🌋:

🔹17 exhalaciones

🚦Semáforo de alerta:

⚠️ #AmarilloFase2

😷 Protege tus vías respiratorias de la ceniza

🚫 No acercarse al volcánhttps://t.co/yKMqoq8jl6 pic.twitter.com/AQKzjLrfQr — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) June 21, 2026

Actividad del Popocatépetl y emisión de ceniza

El reporte más reciente señala que la actividad registrada forma parte del comportamiento habitual del volcán Popocatépetl, que permanece bajo vigilancia permanente por parte de las autoridades.

Las exhalaciones son emisiones de corta duración que pueden contener vapor de agua, gases y partículas de ceniza. Debido a las condiciones de viento, estos materiales pueden dispersarse hacia distintas zonas cercanas al volcán.

Cenapred reiteró que el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, por lo que recomendó a la población respetar el radio de seguridad establecido y no acercarse al cráter debido al riesgo que representa la caída de fragmentos balísticos.

Imágenes muestran fumarola y nieve en el volcán Popocatépetl

Las fotografías y videos difundidos durante la mañana captaron una de las postales más visibles de la jornada en la región de Puebla. Desde San Nicolás de los Ranchos fue posible observar la fumarola elevándose sobre el cono volcánico mientras la nieve permanecía en algunas zonas altas.

⚡#ReporteSASSLA | 🌋#Popocatépetl



A las 20:49 hrs (hora centro de MX) se registra otra #explosión en el volcán.

Es el segundo pulso eruptivo de esta dimensión en un lapso menor de media hora.



📹 Registrada visualmente en la cámara de San Nicolás de los Ranchos, #Puebla.… pic.twitter.com/dGbfKQcLgr — SASSLA (@SasslaMx) June 21, 2026

Durante las labores de vigilancia, las autoridades mantienen el seguimiento de los parámetros sísmicos, emisiones y cambios en la actividad del volcán para informar oportunamente a la población sobre cualquier variación relevante.

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