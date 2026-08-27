Feria de Cholula 2026: Mijares, Kumbia Kings y El Yaki en el cartel

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Se realizará la Feria de San Pedro Cholula. Foto: Gobierno de San Pedro Cholula

La 76ª Feria Milenaria de San Pedro Cholula 2026 se realizará del 29 de agosto al 16 de septiembre, con actividades culturales, artísticas, gastronómicas y comerciales. La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, presentó oficialmente el programa de esta celebración en Puebla.

Entre los principales atractivos estarán los conciertos de Mijares, Kumbia Kings, El Yaki, Inspector y Los Askis, además del Tradicional Trueque, que se llevará a cabo el 8 de septiembre. También habrá actividades como la Cabalgata de inicio de feria y la Procesión de Los Faroles.

¡Una feria ✔️ ordenada, transparente y hecha para nuestra 🧑‍🧑‍🧒‍🧒 gente!



Escuchamos a las y los comerciantes y artesanos que forman parte de la 🎡 76ª Feria Milenaria San Pedro Cholula 2026.



Gracias al 🤝🏼 trabajo de este Gobierno Municipal, hoy cuentan con un proceso de pic.twitter.com/FEc5MwvqZx — Gobierno de Cholula (@GobiernoCholula) August 26, 2026

Feria de Cholula 2026: cartelera, conciertos y fechas

La programación comenzará el 29 de agosto con la Cabalgata de inicio de feria. El 31 de agosto se realizará la Procesión de Los Faroles, mientras que el 1 de septiembre serán inaugurados el Foro Cultural y el Foro Artístico, con la presentación de Mijares.

🎉 ¡Todo listo para disfrutar de la Feria Milenaria de San Pedro Cholula! 🎉



Este viernes 04 de septiembre, prepárate para una noche llena de música y energía con la participación de #Inspector. 🎶🔥



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La cartelera de la Feria Milenaria de San Pedro Cholula quedó de la siguiente manera:

29 de agosto: Cabalgata de inicio de feria

Cabalgata de inicio de feria 31 de agosto: Procesión de Los Faroles

Procesión de Los Faroles 1 de septiembre: Mijares

Mijares 2 de septiembre: Sonido Famoso

Sonido Famoso 3 de septiembre: La Fiesta Magnífica

La Fiesta Magnífica 4 de septiembre: Inspector

Inspector 5 de septiembre: Banda Tierra Sagrada

Banda Tierra Sagrada 6 de septiembre: Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop 8 de septiembre: Tradicional Trueque

Tradicional Trueque 9 de septiembre: Banda Tierra Mojada

Banda Tierra Mojada 10 de septiembre: Los Hijos del Pueblo

Los Hijos del Pueblo 11 de septiembre: Banda Misteriosa

Banda Misteriosa 12 de septiembre: Los Askis

Los Askis 13 de septiembre: El Yaki

El Yaki 15 de septiembre: Kumbia Kings

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Este jueves 03 de septiembre, prepárate para una noche llena de música y energía con la participación de @LaMagnificaFM. 🎶🔥



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Tradicional Trueque será el 8 de septiembre en San Pedro Cholula

Uno de los eventos centrales será el Tradicional Trueque, programado para el 8 de septiembre. Tonantzin Fernández señaló que se espera superar los récords de asistencia y fortalecer esta tradición del municipio.

Nohemí Luna, titular de la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico municipal, explicó que diferentes áreas del Gobierno Municipal trabajaron durante meses en la preparación de la feria.

San Pedro Cholula se prepara para recibir visitantes

La presidenta municipal aseguró que San Pedro Cholula está preparado para recibir a quienes acudan durante los días de celebración. Los visitantes encontrarán productos, alimentos, actividades culturales y presentaciones artísticas.

Fernández agregó que las actividades fueron planeadas para preservar las tradiciones de San Pedro Cholula y ofrecer condiciones de seguridad para habitantes y visitantes.