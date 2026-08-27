Feria de Cholula 2026: Mijares, Kumbia Kings y El Yaki en el cartel
La 76ª Feria Milenaria de San Pedro Cholula 2026 se realizará del 29 de agosto al 16 de septiembre, con actividades culturales, artísticas, gastronómicas y comerciales. La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, presentó oficialmente el programa de esta celebración en Puebla.
Entre los principales atractivos estarán los conciertos de Mijares, Kumbia Kings, El Yaki, Inspector y Los Askis, además del Tradicional Trueque, que se llevará a cabo el 8 de septiembre. También habrá actividades como la Cabalgata de inicio de feria y la Procesión de Los Faroles.
Feria de Cholula 2026: cartelera, conciertos y fechas
La programación comenzará el 29 de agosto con la Cabalgata de inicio de feria. El 31 de agosto se realizará la Procesión de Los Faroles, mientras que el 1 de septiembre serán inaugurados el Foro Cultural y el Foro Artístico, con la presentación de Mijares.
La cartelera de la Feria Milenaria de San Pedro Cholula quedó de la siguiente manera:
- 29 de agosto: Cabalgata de inicio de feria
- 31 de agosto: Procesión de Los Faroles
- 1 de septiembre: Mijares
- 2 de septiembre: Sonido Famoso
- 3 de septiembre: La Fiesta Magnífica
- 4 de septiembre: Inspector
- 5 de septiembre: Banda Tierra Sagrada
- 6 de septiembre: Las Guerreras K-Pop
- 8 de septiembre: Tradicional Trueque
- 9 de septiembre: Banda Tierra Mojada
- 10 de septiembre: Los Hijos del Pueblo
- 11 de septiembre: Banda Misteriosa
- 12 de septiembre: Los Askis
- 13 de septiembre: El Yaki
- 15 de septiembre: Kumbia Kings
Tradicional Trueque será el 8 de septiembre en San Pedro Cholula
Uno de los eventos centrales será el Tradicional Trueque, programado para el 8 de septiembre. Tonantzin Fernández señaló que se espera superar los récords de asistencia y fortalecer esta tradición del municipio.
Nohemí Luna, titular de la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico municipal, explicó que diferentes áreas del Gobierno Municipal trabajaron durante meses en la preparación de la feria.
San Pedro Cholula se prepara para recibir visitantes
La presidenta municipal aseguró que San Pedro Cholula está preparado para recibir a quienes acudan durante los días de celebración. Los visitantes encontrarán productos, alimentos, actividades culturales y presentaciones artísticas.
Fernández agregó que las actividades fueron planeadas para preservar las tradiciones de San Pedro Cholula y ofrecer condiciones de seguridad para habitantes y visitantes.