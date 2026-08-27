CIRT respalda nuevos Lineamientos de Audiencias tras diálogo con el Gobierno federal

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La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) reconoció a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y al Gobierno federal por la aprobación de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

La organización consideró que el nuevo marco regulatorio establece un equilibrio entre regulación, libertad editorial, libertad de expresión y viabilidad económica para la industria mexicana de radio y televisión.

Importante: Posición Industria frente a nuevos Lineamientos 👇🏻 pic.twitter.com/foh7ATE3ZK — Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV (@cirtmx) August 26, 2026

Destaca diálogo con autoridades durante consulta pública

La CIRT señaló que las preocupaciones expresadas previamente por la industria fueron atendidas después del diálogo sostenido con las autoridades federales.

De acuerdo con la organización, el proceso de consulta pública representa un precedente para futuros ejercicios normativos, debido a la participación de la industria, especialistas y ciudadanos.

La CIRT destacó particularmente la participación de 8 mil 899 personas en la consulta pública realizada por la CRT y afirmó que se trata de la mayor participación registrada en una consulta de este tipo entre los reguladores mexicanos de telecomunicaciones desde 1996.

La organización señaló que el mensaje de quienes participaron fue claro: contar con medios de comunicación independientes de cualquier revisión oficial, pero también con información oportuna sobre los acontecimientos de la vida nacional.

La CIRT reconoce postura de la presidenta de la CRT

La Cámara también respaldó las declaraciones de la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, quien se refirió a la responsabilidad de los medios frente a sus audiencias.

“Entendemos que los medios se deben a sus audiencias, y tienen una responsabilidad frente a ellos, y también entendemos que los medios quieren escuchar a sus audiencias”.

Para la CIRT, los nuevos lineamientos permiten mantener la libertad editorial dentro del marco de protección de los derechos de las audiencias.

Preparan talleres para implementar los nuevos lineamientos

La organización informó que mantendrá un diálogo permanente tanto con el Gobierno federal como con sus audiencias y anunció que realizará talleres para implementar la nueva normativa en sus más de mil 200 estaciones.

Asimismo, manifestó su confianza en que los nuevos defensores de las audiencias desempeñarán sus funciones con profesionalismo e imparcialidad.

La CIRT también expresó su disposición para apoyar a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos en el cumplimiento de las nuevas disposiciones, a partir de la experiencia que ha acumulado en esta materia.

Considera que la discusión fortaleció el diálogo

La organización consideró que este proceso evidenció el interés de la población por el funcionamiento de los medios de comunicación en México y reconoció la disposición del Gobierno federal para escuchar tanto a las audiencias como a la industria.

Finalmente, la CIRT agradeció a los medios nacionales y extranjeros que dieron seguimiento a las preocupaciones planteadas, así como a los comunicadores y ciudadanos que participaron en el proceso.

La Cámara sostuvo que la aprobación de los Lineamientos demuestra que es posible encontrar coincidencias entre autoridades, medios de comunicación y sociedad para avanzar en asuntos relacionados con el derecho a la información y la libertad de expresión.

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