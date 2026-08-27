Infonavit puede cubrir hasta 90% de tu mensualidad por desempleo

| 20:22 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Infonavit tiene apoyos en caso de desempleo.
Infonavit tiene apoyos en caso de desempleo. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tienen diversos esquemas para los beneficiarios de algún crédito, tal es el caso del Fondo de Protección de Pagos (FPP), con el que se recibe apoyo en caso de desempleo.

¿Qué es el Fondo de Protección de Pagos y cómo funciona?

Si tienes un crédito Infonavit contratado después de 2009, podrías contar con el Fondo de Protección de Pagos (FPP), un esquema que permite a los acreditados recibir apoyo para cubrir parte de su mensualidad en caso de desempleo.

Este fondo se adquiere de manera automática al contratar el crédito y tiene como objetivo ofrecer un respaldo temporal a los trabajadores que pierden su empleo.

¿Cuánto puede cubrir el Fondo de Protección de Pagos?

Los acreditados pueden utilizar este beneficio durante un periodo de hasta seis meses cada cinco años.

Durante ese tiempo, el FPP puede cubrir hasta 90% de la mensualidad del crédito, de acuerdo con las condiciones aplicables al financiamiento.

Para conocer los beneficios específicos y verificar si se puede utilizar este esquema, el acreditado puede consultar la información disponible en su estado de cuenta del Infonavit.

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