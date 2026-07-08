Festival del Tlacoyo 2026 en Chignahuapan: fecha, sede y todo lo que debes saber

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Festival del Tlacoyo 2026 en Chignahuapan, Puebla. Foto: Cuartosuro.

Autoridades dieron a conocer que se llevará a cabo el Festival del Tlacoyo este 2026 en Chignahuapan, Puebla. Al respecto, explicaron que este evento formará parte de las fiestas patronales que se dedican a Santiago Apóstol en la localidad poblana.

Se celebrará el Festival del Tlacoyo 2026

En conferencia de prensa, autoridades del municipio y pueblo mágico de Chignahuapan, Puebla, dieron a conocer que organizarán y llevarán a cabo el Festival del Tlacoyo este 2026.

Al respecto, indicaron que este evento dedicado a la comida tradicional poblana y mexicana se realizará con motivo de las fiestas patronales que se dedican a Santiago Apóstol en esta localidad del estado.

Fecha y sede del Festival del Tlacoyo 2026

El Gobierno de Chignahuapan, Puebla, informó que el Festival del Tlacoyo se hará el próximo domingo 19 de julio de 2026.

¿Dónde? Este evento dedicado a la comida tradicional, así como otras actividades de las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, se llevarán a cabo en el Zócalo de la comunidad, a partir de las 10:00 horas.

Se espera que en este evento participen cocineras y cocineros tradicionales de la región, quienes prepararán y ofrecerán a todos los visitantes sus mejores tlacoyos, un platillo tradicional y de origen prehispánico hecho de maíz y relleno de frijol, haba y hasta requesón, aunque también puede llevar guisados y diferentes salsas.

Fiestas patronales dedicadas a Santiago Apóstol en Chignahuapan

El Festival del Tlacoyo 2026 forma parte de otras actividades que se realizarán para celebrar las fiestas patronales dedicadas a Santiago Apóstol, las cuales comenzarán el sábado 18 y terminarás hasta el domingo 26 de julio.

Otro evento que formará parte de esta celebración será el Festival de la Barbacoa y el Pulque, la cual se organizará el domingo 26 de julio, también en el Zócalo de Chignahuapan.

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