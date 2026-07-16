Fiscalía descarta que el presunto francotirador Puebla quede libre fácilmente

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Fiscalía descarta facilidad de libramiento a francotirador. Foto: Genaro Zepeda

El presunto responsable de los ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, identificado como Rafael “N”, enfrentará su audiencia de imputación, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, que anticipó que será complicado que el acusado obtenga su libertad debido a la gravedad de los delitos que se le atribuyen.

La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, explicó que, aunque la defensa puede solicitar la duplicidad del término constitucional para preparar su estrategia jurídica, el proceso continuará conforme a la ley y existen elementos suficientes para mantener la investigación en su contra.

Acusan a Rafael “N” de tentativa de homicidio y otros delitos

La Fiscalía detalló que Rafael “N” no solo enfrenta denuncias por daños en propiedad ajena y lesiones derivadas de los disparos contra vehículos que circulaban por la Vía Atlixcáyotl, sino también por tentativa de homicidio.

De acuerdo con la investigación, durante el operativo para ejecutar la orden de aprehensión, el imputado presuntamente disparó contra agentes ministeriales y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), lo que derivó en nuevos cargos.

La fiscal indicó que el acusado no ha rendido declaración ni ha explicado el presunto motivo de los ataques que durante varios meses mantuvieron en alerta a los automovilistas que transitaban por esa vialidad.

Hallan vehículo relacionado con los ataques

Como parte del cateo realizado en el domicilio del detenido, las autoridades aseguraron diversas armas de fuego y localizaron una camioneta blanca que, según la Fiscalía, coincide con el vehículo identificado durante las investigaciones de los ataques.

Además, Pastor Betancourt confirmó que el imputado contaba con permisos expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para la posesión de armas; sin embargo, aclaró que dichas autorizaciones únicamente correspondían a armas destinadas para actividades de caza y resguardo en domicilio, aspecto que forma parte de las indagatorias.

Los ataques comenzaron desde abril

Las investigaciones señalan que los hechos comenzaron a registrarse desde mediados de abril, cuando varios automovilistas denunciaron disparos contra sus vehículos mientras circulaban por la Vía Atlixcáyotl, una de las vialidades con mayor tránsito en la zona metropolitana de Puebla.

Los ataques dejaron vehículos con impactos de bala, personas lesionadas y al menos una carpeta de investigación por tentativa de homicidio, además de diversas denuncias por daños materiales y ataques peligrosos.

Fiscalía busca esclarecer el móvil

La captura de Rafael “N” se realizó mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía de Puebla, fuerzas estatales y corporaciones federales.

La dependencia señaló que las investigaciones continúan para determinar el móvil de los ataques, establecer si existen más víctimas relacionadas con el caso y definir si podrían configurarse nuevos delitos conforme avance la integración de la carpeta de investigación.

La audiencia de imputación definirá la situación jurídica inicial del detenido, mientras la Fiscalía sostiene que las pruebas reunidas apuntan a mantener el proceso penal en su contra.

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