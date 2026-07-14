Cateo en San Andrés Cholula deja un detenido por el caso del presunto francotirador de la Vía Atlixcáyotl

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Detienen a un hombre tras cateo en San Andrés Cholula. Foto: Genaro Zepeda.

La madrugada de este martes 14 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla desplegó un operativo en el municipio de San Andrés Cholula, donde realizó un cateo para cumplimentar una orden de aprehensión. De manera preliminar y extraoficial, la diligencia estaría relacionada con la investigación del denominado francotirador de la Vía Atlixcáyotl.

Agentes son recibidos a tiros

El operativo de las autoridades de Puebla comenzó alrededor de las 04:00 horas, cuando agentes ministeriales, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Policía Estatal, ingresaron al fraccionamiento residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula, para intervenir un domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes habrían sido recibidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión para controlar la situación y continuar con la diligencia judicial.

Como resultado del operativo, fue detenido un hombre identificado de manera preliminar como Rafael “N”, quien, según versiones extraoficiales, sería investigado por su presunta relación con los ataques armados de un supuesto francotirador contra vehículos que circulaban sobre la Vía Atlixcáyotl, hechos que han dejado más de una decena de automóviles con impactos de bala en las últimas semanas y que generaron preocupación entre automovilistas de la zona.

Autoridades hacen un cateo de forma paralela al operativo

De forma paralela, personal de la Fiscalía de Puebla también ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Benito Juárez, sobre la calle 27 Sur, entre las avenidas 29 y 31 Poniente, en la ciudad de Puebla.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si ambas diligencias forman parte de la misma carpeta de investigación, ni han dado a conocer el resultado del segundo cateo.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Puebla emita información oficial para esclarecer el motivo de los operativos y confirmar si el detenido está directamente relacionado con la serie de ataques registrados en la Vía Atlixcáyotl.

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