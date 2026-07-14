¿Quién es Rafael Zabalza, el empresario identificado como el presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”?

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Rafael Zabalza fue detenido durante operativo en Cholula. Foto: FGE Puebla/ Uno TV

Rafael Zabalza Beraza, empresario de origen español, fue detenido este martes durante un operativo realizado por autoridades en el fraccionamiento Santa Fe, en San Andrés Cholula, Puebla; es investigado por su presunta relación con los ataques contra automovilistas registrados en la Vía Atlixcáyotl.

Las autoridades mantenían abiertas varias líneas de investigación por los ataques ocurridos en la #VíaAtlixcáyotl, donde incluso se reforzó la vigilancia ante el temor de los automovilistas. Aunque Rafael "N" ya fue detenido, la FGE de #Puebla aún no confirma oficialmente los… pic.twitter.com/CwyJhbTjdw — Uno TV (@UnoNoticias) July 14, 2026

¿Quién es Rafael Zabalza Beraza?

Rafael Zabalza Beraza es un empresario de nacionalidad española con más de 60 años de edad, identificado por su participación en empresas del sector farmacéutico.

Ha sido accionista y representante legal de compañías como Biotecnología CADO, firma que obtuvo contratos con gobiernos estatales durante administraciones pasadas.

También ha sido relacionado como propietario de Grupo Emprendedor Gasolinero y se presenta como fundador de un grupo empresarial con más de 110 colaboradores.

Contratos con gobiernos estatales y vínculos empresariales

Se presume que Rafael Zabalza recibió adjudicaciones directas durante la administración del exgobernador Mario Marín Torres, particularmente en el sector salud.

Asimismo, ha sido señalado por mantener vínculos empresariales con Alfredo Arango, exsecretario de Salud de Puebla, quien enfrentó un proceso judicial en 2013 por un presunto caso de enriquecimiento ilícito.

También firmó un convenio con Raymundo Atanacio Luna, rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla.

Una de las empresas donde figuraba como representante legal obtuvo un contrato por más de 26 millones de pesos durante una licitación pública internacional. Esas publicaciones señalaron presuntas irregularidades en el proceso; sin embargo, ello no constituye, por sí mismo, una resolución judicial.

Así fue el operativo en San Andrés Cholula para detener a Rafael Zabalza

Durante el operativo realizado este martes por la mañana por la Fiscalía General del Estado de Puebla, Rafael “N.” presuntamente accionó un arma de fuego contra los agentes, lo que originó un intercambio de disparos.

El despliegue movilizó a elementos de la Fiscalía, el Ejército Mexicano, policías estatales y municipales, quienes acordonaron el fraccionamiento Santa Fe mientras se desarrollaban las acciones.

Empresario Rafael Zabalza es el presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”, fue detenido esta madrugada.



Momentos de su detención e ingreso a la Fiscalía fueron difundidos. pic.twitter.com/3cR32lZfJb — Uno TV (@UnoNoticias) July 14, 2026

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