Empresario Rafael Zabalza es el presunto francotirador de la Vía Atlixcáyotl, fue detenido esta madrugada

GENERANDO AUDIO...

Rafael Zabalza, empresario detenido. Foto: FGE Puebla

Rafael Zabalza, empresario de origen español y exproveedor de gobiernos de Puebla, fue detenido durante un operativo de la FGE en San Andrés Cholula; es investigado como el presunto “francotirador de Puebla” por los ataques en la Vía Atlixcáyotl.

¿Qué se sabe de la detención en San Andrés Cholula, Puebla?

El empresario de origen español dedicado al ramo farmacéutico y quien en el pasado fue proveedor de medicamentos y equipo médico durante las administraciones estatales de Melquiades Morales y Mario Marín, Rafael Zabalza, fue detenido la madrugada de este martes durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el fraccionamiento Residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula.

Fuentes ministeriales confirmaron a Uno TV que se trata del empresario y que la captura está relacionada con las investigaciones por los ataques armados contra automovilistas registrados en la Vía Atlixcáyotl, hechos que en las últimas semanas han dejado más de una decena de vehículos con impactos de bala y han generado temor entre quienes transitan diariamente por esta importante vialidad.

¿Cómo fue el operativo para detenerlo?

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 4:00 horas, cuando agentes ministeriales, con apoyo de elementos de la Defensa y de la Policía Estatal, ingresaron al exclusivo conjunto habitacional para cumplimentar una orden de aprehensión.

Durante la diligencia, de manera preliminar trascendió que los agentes fueron recibidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión antes de lograr la detención del empresario.

De forma paralela, la Fiscalía realizó otro cateo en un inmueble ubicado en la colonia Benito Juárez, sobre la 27 Sur entre 29 y 31 Poniente, en Puebla capital, como parte de las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado si ambos operativos están directamente vinculados.

¿De qué se le acusa?

La Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer de manera oficial los delitos que se le imputan a Rafael Zabalza ni los resultados de los cateos; sin embargo, se espera que en las próximas horas se informe sobre su situación jurídica y los avances de la investigación.

El caso ha cobrado relevancia debido a la serie de ataques con arma de fuego contra vehículos que circulaban por la Vía Atlixcáyotl, un fenómeno que provocó preocupación entre la población y derivó en un reforzamiento de la vigilancia en la zona metropolitana de Puebla. Las autoridades habían informado previamente que existían líneas de investigación para identificar y detener al presunto responsable.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.