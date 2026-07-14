Revelan imágenes de la detención del “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl” en Puebla

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Detienen a “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”. Foto: FGE Puebla

Autoridades de Puebla detuvieron este martes al “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl” en un operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la madrugada. La dependencia dio a conocer imágenes del hombre, acusado de disparar contra automóviles, ya detenido.

Este sería el responsable de los tiros de francotirador perpetrados en la Vía Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, Puebla pic.twitter.com/VpTpXMDZiN — Uno TV (@UnoNoticias) July 14, 2026

¿Qué dijo la Fiscalía de Puebla del “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”?

En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó que el primer reporte de ataque del “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl” se dio en redes sociales, pero indicó que ninguna de las víctimas había denunciado hasta ese momento.

De acuerdo con reportes oficiales, los primeros ataques ocurrieron en el mes de abril de 2026, pero fue hasta dos meses después, en junio, cuando se presentó la primera denuncia oficial ante las autoridades poblanas. Ahora, agrega la Fiscalía de Puebla, ya hay 10 denuncias contra el presunto francotirador.

¿Cómo dieron con el “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”?

La Fiscalía de Puebla indicó que, en un inicio, pensaron que se trataba de hechos aislados. Sin embargo, después de llevar a cabo una reconstrucción de los sucesos denunciados, se dieron cuenta que había en todos ellos coincidencias y reiteración de zonas de los ataques.

Luego de esto, las autoridades poblanas analizaron las grabaciones captadas por cámaras del Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla (C5) y, gracias a esto, detectaron un vehículo que coincidía con las denuncias.

Las autoridades mantenían abiertas varias líneas de investigación por los ataques ocurridos en la #VíaAtlixcáyotl, donde incluso se reforzó la vigilancia ante el temor de los automovilistas. Aunque Rafael "N" ya fue detenido, la FGE de #Puebla aún no confirma oficialmente los… pic.twitter.com/CwyJhbTjdw — Uno TV (@UnoNoticias) July 14, 2026

Asimismo, por las características que dieron de una persona en las denuncias, la Fiscalía de Puebla pudo determinar la ubicación del sospechoso y detenerlo finalmente.

Cabe señalar que, de manera preliminar, trascendió que los agentes fueron recibidos con disparos de arma de fuego por parte de este sujeto, por lo que repelieron la agresión antes de lograr su arresto.

También informaron que ejecutaron a la par dos cateos, con los cuales ubicaron diferentes armas de fuego y pudieron asegurar un inmueble donde estaba el “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”, además del vehículo desde donde presuntamente cometía los ataques.

¿Quién es el “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”?

El “Francotirador” detenido en un operativo en San Andrés Cholula fue identificado como Rafael “N” o Rafael Zabalza, empresario de origen español y exproveedor de gobiernos de Puebla.

Según los primeros reportes, se dedicaba al ramo farmacéutico y fue proveedor de medicamentos y equipo médico durante las administraciones estatales de Melquiades Morales y Mario Marín.

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