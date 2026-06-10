Fuga de gas por aparente toma clandestina provoca desalojo de habitantes de San Francisco Tláloc, Puebla

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Foto: Genaro Zepeda

Decenas de familias de la comunidad de San Francisco Tláloc, perteneciente al municipio poblano de San Matías Tlalamcaleca, fueron evacuadas durante la madrugada de este miércoles tras registrarse una fuga de gas LP provocada por una toma clandestina en ductos que atraviesan la región.

La emergencia movilizó a corporaciones de seguridad municipal, estatal y federal, así como personal especializado de Pemex, luego que habitantes detectaron un fuerte olor a gas proveniente del paraje conocido como “Cuatro Caminos”, ubicado en las inmediaciones de la comunidad.

Ante el riesgo que representaba la nube de gas, las autoridades activaron protocolos de protección civil. El toque de campanas y recorridos realizados por elementos policiacos permitieron alertar a los pobladores, quienes abandonaron sus viviendas de manera preventiva.

En medio de momentos de incertidumbre, familias enteras salieron de la localidad a bordo de vehículos, motocicletas e incluso caminando. Algunos buscaron refugio en comunidades cercanas de Tlaxcala, como Nanacamilpa y Pipillola, mientras que otros se trasladaron hacia municipios de la región poblana de San Martín Texmelucan.

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) arribó al lugar para realizar las maniobras necesarias y contener la fuga. Sin embargo, hasta las primeras horas de la mañana no existían condiciones seguras para que los habitantes regresaran a sus hogares, por lo que los trabajos de control y monitoreo continuaban.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni intoxicadas, aunque las autoridades mantienen un perímetro de seguridad para evitar riesgos a la población.

Hay un perímetro de seguridad de 900 metros alrededor de la fuga.

La comunidad de San Francisco Tláloc se encuentra en una de las franjas con mayor incidencia de extracción ilegal de hidrocarburos y gas LP en la región limítrofe entre Puebla y Tlaxcala.

Durante los últimos años, esta localidad ha sido evacuada en repetidas ocasiones debido a fugas, tomas clandestinas y operativos relacionados con el robo de combustible. Además, la zona ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos dedicados al huachigas y fuerzas de seguridad, así como de aseguramientos de vehículos y predios utilizados para actividades ilícitas.

La ubicación estratégica de Tláloc, cercana a ductos de Pemex y a importantes vías de comunicación entre Puebla y Tlaxcala, ha convertido a la región en un punto de operación para bandas dedicadas a la extracción y comercialización ilegal de gas LP.

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