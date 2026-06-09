Madres buscadoras protestan en Estadio Cuauhtémoc, pero amplio operativo impide acercamiento

GENERANDO AUDIO...

El operativo desplegado para el encuentro deportivo superó el millar de elementos

Integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos realizaron una manifestación la tarde de este lunes en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, para exigir que la crisis de desapariciones en México sea visible ante la comunidad internacional.

La movilización ocurrió horas antes del partido entre las selecciones de Perú y España, programado para las 20:00 horas, lo que permitió a las familias aprovechar la presencia de medios nacionales y extranjeros acreditados para la cobertura del encuentro deportivo.

La representante del colectivo, María Luisa Núñez Barojas, señaló que la intención de la protesta era visibilizar la magnitud de la crisis que enfrenta México. Durante la movilización, las manifestantes expresaron que “México es campeón en desaparición”, al considerar que la comunidad internacional debe conocer el impacto de este fenómeno.

Cerco de seguridad impidió acercamiento a delegaciones

Las integrantes de Voz de los Desaparecidos denunciaron que fueron recibidas por un amplio operativo integrado por elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina y corporaciones municipales.

Según las manifestantes, un cerco policial les impidió acercarse a la zona utilizada para el acceso de las delegaciones deportivas y cuestionaron que durante la protesta fueran encapsuladas por elementos de seguridad.

Durante algunos momentos se registraron empujones entre policías estatales equipados con material antimotines y las manifestantes, lo que generó tensión en los alrededores del estadio.

#QuéTal Con la #Represión en Puebla contra #MadresBuscadoras

Sucedió en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc donde la policía estatal agredió a varios madres y activistas ,incluida la representante del colectivo #VozDeLosDesaparaecidos pic.twitter.com/1rzetLwzHi — 35mmpuebla (@35mmpue) June 9, 2026

El operativo de seguridad desplegado para el encuentro deportivo superó el millar de elementos de distintas corporaciones con el objetivo de resguardar la llegada de las selecciones y el desarrollo del evento.

Para evitar una confrontación mayor, las madres buscadoras permanecieron en la explanada del inmueble y continuaron su protesta de manera pacífica. La movilización logró captar la atención de periodistas españoles y corresponsales extranjeros, quienes entrevistaron a integrantes del colectivo sobre la situación de las desapariciones en México y las exigencias de las familias poblanas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.