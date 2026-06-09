Cae la “Tripa”, presunto implicado en el asesinato del activista comunitario Samir Flores

GENERANDO AUDIO...

Cae la “Tripa” objetivo prioritario ligado a Morelos Foto: @Gabinete de Seguridad

La detención de Homero Figueroa Meza, alias la “Tripa”, presunto líder del Comando Tlahuica, se llevó a cabo en San Pedro Cholula, Puebla, durante un operativo federal. Las autoridades lo señalan por presuntos vínculos con delitos de homicidio, extorsión y por su posible relación con la investigación del asesinato del activista Samir Flores, ocurrido en 2019 en Morelos.

Captura de la “Tripa” en Puebla

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La detención ocurrió como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y derivó del seguimiento a denuncias ciudadanas.

Lo vinculan con homicidios y extorsiones en Morelos

La “Tripa” habría formado parte anteriormente del Cártel Independiente de Acapulco y presuntamente mantenía alianzas con grupos criminales que operan en Morelos.

Además, es investigado por posibles vínculos con delitos de homicidio y extorsión en municipios como Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en seguimiento a denuncias ciudadanas, elementos de @SSPCMexico, #AIC de @FGRMexico y el #CNI detuvieron en Puebla a Homero “N”, alias “La Tripa”, identificado como líder de una célula delictiva generadora de violencia… pic.twitter.com/0UFqsVjDrI — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 8, 2026

El nombre de la “Tripa” aparece en el caso Samir Flores

Las investigaciones periodísticas y judiciales relacionadas con el asesinato del activista Samir Flores Soberanes han mencionado en diversas ocasiones a integrantes de grupos criminales con presencia en la región oriente de Morelos.

Flores fue asesinado el 20 de febrero de 2019 en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, tras manifestar su oposición al Proyecto Integral Morelos, una obra de infraestructura energética que contempla centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Las autoridades federales no han informado si la detención de la “Tripa” está relacionada directamente con nuevas líneas de investigación sobre el homicidio del activista.

Detención revive polémica fotografía con Cuauhtémoc Blanco

La captura de Homero Figueroa Meza volvió a colocar en la agenda pública una fotografía difundida en 2022, en la que aparece junto al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Tras la difusión de la fotografía, Cuauhtémoc Blanco señaló que se tomaba fotografías con numerosas personas durante sus actividades públicas y aseguró desconocer la identidad de quienes aparecían en la imagen.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.