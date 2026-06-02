Furia vecinal en Puebla: casi linchan a presunto ladrón antes de ser rescatado

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Foto: Gettyimages/ Ilustrativa

La mañana de este martes, vecinos de la colonia Miguel Hidalgo, ubicada al poniente de Puebla capital, retuvieron a un hombre señalado de presuntamente intentar ingresar a una vivienda para robar, hecho que estuvo a punto de derivar en un linchamiento.

¿Qué se sabe del intento de linchamiento?

Habitantes de la zona sorprendieron al sujeto; al percatarse de la situación, varios vecinos se organizaron para impedir su huida y lograron someterlo.

#ÚltimaHora 🔴 | Vecinos de la colonia Miguel Hidalgo intentan linchar a un presunto asaltante a quien sorprendieron intentando entrar a una casa.



Tras golpearlo encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego y cartuchos útiles. Después fue entregado a las autoridades. pic.twitter.com/BVXM9WUQmn — LosTitulares (@_LosTitulares) June 2, 2026

La molestia de los colonos, quienes señalaron estar cansados de los constantes hechos de inseguridad en la zona, provocó que el presunto responsable fuera golpeado brutalmente antes de la llegada de las autoridades.

Durante la retención, los vecinos revisaron las pertenencias del hombre y localizaron un arma de fuego junto con varios cartuchos útiles, situación que incrementó la tensión entre los presentes. Testigos señalaron que el individuo intentó escapar a bordo de una motocicleta; sin embargo, la unidad fue asegurada en el lugar y quedó a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones.

Rescatan a presunto ladrón en Puebla

Minutos después, arribaron elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia, quienes lograron controlar la situación y evitar que la agresión escalara. Debido a las lesiones que presentaba tras ser golpeado por los vecinos, el hombre recibió atención médica y posteriormente fue trasladado en ambulancia bajo resguardo policial.

Finalmente, el presunto implicado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y llevará a cabo las investigaciones correspondientes sobre el arma de fuego, los cartuchos asegurados y los hechos que motivaron su detención.

En Puebla no son raros los linchamientos

Cabe resaltar que, en lo que va del año, en la entidad se han presentado 80 intentos de linchamiento y sólo uno se ha consumado en Tlachichuca, según información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

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