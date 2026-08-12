Video: toro embiste a adulto mayor en Pamplonada de Atoyatempan, Puebla

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En Puebla, un toro embiste a adulto mayor. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Feria de Atoyatempan, Puebla, un hombre de la tercera edad resultó herido durante el tradicional encierro de toros. En el video se observa el momento en que uno de los animales embiste al adulto mayor.

Fuerte video en la Feria de Atoyatempan, Puebla

Durante la tradicional Atoyaplonada, el adulto mayor intentó protegerse detrás de un poste de luz para evitar al toro. Sin embargo, cuando se movió del lugar, el animal reaccionó rápidamente y se lanzó contra él.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

#LosTitulares | Un adulto mayor resultó herido tras ser embestido por un toro durante la tradicional “Atoyaplanada”, realizada como parte de las actividades de la Feria #Atoyatempan, #Puebla. pic.twitter.com/oa4hQzpf9Y — LosTitulares (@_LosTitulares) August 12, 2026

El toro embistió al hombre por un costado y rasgó su camisa, provocando que cayera al suelo.

Ante la situación, algunas de las personas que se encontraban cerca intentaron llamar la atención del animal para evitar que continuara con la embestida y pudiera causarle más lesiones al hombre.

El momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales.

¿Por qué se liberan toros en las calles?

La pamplonada es una celebración en la que se sueltan toros o novillos en un recorrido delimitado para que las personas corran delante de los animales. En México, también recibe nombres como encierro de toros, toro de once o, en algunos lugares, “Atoyaplonada”, dependiendo de la tradición local.

El nombre “Pamplonada” está relacionado con los famosos Sanfermines de Pamplona, España, particularmente con el encierro de toros que se realiza durante esas fiestas. Sin embargo, las versiones mexicanas no son necesariamente una réplica exacta del evento español.

¿Por qué se realizan en México?

Su presencia en distintas regiones se explica principalmente por una combinación de tradiciones taurinas españolas y celebraciones populares mexicanas.

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