Madre buscadora muere atropellada en Puebla; conductor escapa

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Madre buscadora muere atropellada en Puebla. Foto: Uno TV

Minerva González Roque, madre buscadora e integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, murió tras ser atropellada por la unidad 28 de la Ruta 67. El conductor abandonó el vehículo y escapó a pie.

El accidente ocurrió en el cruce de la 10 Poniente y 9 Norte, en Puebla capital.

Madre buscadora fue atropellada por unidad de Ruta 67

Cámaras de videovigilancia de comercios cercanos captaron el momento en que el conductor bajó del autobús y escapó. Las imágenes podrían ayudar a las autoridades a identificarlo y localizarlo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado al SEMEFO de la capital poblana.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades buscan al operador, un hombre de aproximadamente 35 años.

Minerva González buscó a su hijo desde 2018

Minerva González Roque formaba parte del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Desde 2018 participó en la búsqueda de su hijo, José Martín Jiménez González.

Durante casi siete años, la mujer recorrió calles, instituciones y distintos puntos del estado junto con otras familias que buscan a personas desaparecidas.

En noviembre de 2025, los restos de José Martín fueron identificados y entregados a su familia. Nueve meses después, Minerva, de 80 años, murió.

Colectivo exige localizar al conductor

La muerte de la madre buscadora generó consternación entre integrantes de Voz de los Desaparecidos y familiares de personas desaparecidas.

Los integrantes del colectivo exigieron que el caso sea investigado y que el conductor de la Ruta 67 sea localizado y presentado ante las autoridades.

El caso permanece bajo investigación, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias del atropellamiento y ubicar al responsable.

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