Atropellamiento masivo en Feria de la Manzana en Zacatlán, Puebla: sube a 15 la cifra de heridos; 12 siguen hospitalizados

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En la Feria de la Manzana en Zacatlán hubo un atropellamiento. Foto: Cuartoscuro

Un total de 15 personas resultaron lesionadas luego de que un vehículo ingresara al andador Benito Juárez, en Zacatlán, Puebla, durante la Feria de la Manzana, y embistiera a varias personas que se encontraban en mesas externas de establecimientos.

La tarde de este miércoles se registró un aparatoso incidente en el Andador Benito Juárez, en el centro del municipio de Zacatlán. Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un vehículo Chevrolet Cavalier color azul ingresó a alta velocidad a la zona peatonal,… pic.twitter.com/0vtiIY46dY — Uno TV (@UnoNoticias) August 13, 2026

¿Qué se sabe de los lesionados en la Feria de la Manzana en Zacatlán?

De acuerdo con información del IMSS-Bienestar Puebla, tras el incidente se activaron los protocolos de emergencia y las personas heridas fueron trasladadas al Hospital General de Zacatlán para recibir atención médica.

Luego de ser valoradas, tres personas fueron dadas de alta, mientras que los 12 restantes permanecen bajo observación médica y reciben atención de acuerdo con su condición de salud.

El personal médico y de enfermería mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las personas hospitalizadas.

Conductor fue detenido en Zacatlán

El Gobierno Municipal de Zacatlán informó que el accidente ocurrió aproximadamente entre las 17:00 y 17:30 horas, cuando un hombre ingresó al andador a bordo de un Chevrolet Cavalier color azul e impactó a personas que se encontraban en el exterior de algunos establecimientos.

Tras lo ocurrido, la presidenta municipal, Beatriz Sánchez Galindo, junto con corporaciones de emergencia y seguridad, acudió al sitio para coordinar las labores de atención.

El conductor involucrado fue detenido, mientras que las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Zacatlán.

El Gobierno Municipal señaló que mantiene acompañamiento a los familiares de las personas afectadas y coordinación con las corporaciones de emergencia.

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