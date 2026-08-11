Ruta del chile en nogada: el recorrido que debes hacer esta temporada en Puebla

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En Puebla hallarás lugares y sitios en ruta del chile en nogada. Foto: Cuartoscuro

La temporada del chile en nogada ya comenzó, así que te daremos una ruta para que disfrutes de uno de los platillos más representativos de México y de paso conozcas los lugares donde se producen varios de sus ingredientes.

No todo será comer, también podrás conocer los pueblos donde se cultivan sus ingredientes, pues la ruta del chile en nogada contempla municipios poblanos como San Andrés Calpan, Huejotzingo y San Nicolás de los Ranchos, además de restaurantes de la capital poblana.

¿Qué lugares visitar en la Ruta del chile en nogada?

La gracia de esta ruta es que no sólo se trata de comer. También permite conocer los lugares donde se producen la manzana panochera, pera lechera, durazno criollo, nuez de Castilla y chile poblano.

San Andrés Calpan

Es una de las paradas más conocidas de la temporada. Aquí se producen varios ingredientes del platillo y se realiza la tradicional Feria del Chile en Nogada.

Además, puedes visitar su exconvento franciscano, conocer los campos de cultivo y disfrutar los paisajes de la zona de los volcanes.

Huejotzingo

Este municipio combina gastronomía e historia. Entre sus productos destacan la manzana panochera, pera, durazno criollo, chile poblano y nuez de Castilla.

También puedes conocer su antiguo conjunto conventual y otros atractivos del municipio.

San Nicolás de los Ranchos

Ubicado en la región de los volcanes, es otro punto ligado a la producción de ingredientes para el chile en nogada.

Aquí el recorrido puede combinarse con visitas a sus comunidades y atractivos naturales.

San Martín Texmelucan, San Salvador El Verde y Tlahuapan

Los tres municipios también forman parte de la zona productora de ingredientes utilizados en el platillo.

En ellos puedes encontrar cultivos, haciendas, espacios ecoturísticos y otros atractivos para complementar la escapada.

Si buscas una experiencia más ligada al origen de los ingredientes, puedes probarlo directamente en estos municipios productores.

¿Dónde comer chile en nogada en Puebla?

Si no quieres salir de la capital, en esta temporada tendrás una gran variedad de restaurantes poblanos conocidos por su cocina tradicional como :

El Mural de los Poblanos

La Noria

La Casa del Mendrugo

Restauro

Casareyna

Casa de los Muñecos

La disponibilidad del platillo cambia según la temporada, por lo que es recomendable confirmar antes de acudir.

¿Qué lleva el chile en nogada?

El chile en nogada es un platillo de temporada porque depende de la cosecha de varios productos.

Entre los ingredientes tradicionales están:

Chile poblano

Manzana panochera

Pera lechera

Durazno criollo

Nuez de Castilla

Granada

Carne para el relleno

La combinación de estos productos es precisamente una de las razones por las que el platillo aparece durante el verano y principios del otoño.

¿Cuándo es la temporada del chile en nogada?

La temporada tradicional ocurre durante el verano y se extiende hacia septiembre, cuando coinciden las cosechas de varios de sus ingredientes.

Por eso, julio, agosto y principios de septiembre son los meses ideales para buscarlo en Puebla.

Así que todavía puedes darte una escapada de fin de semana para visitar Puebla y degustar el tradicional chile en nogada. De paso conocerás de primera mano desde cómo surgen los ingredientes hasta la forma en que se transforman en un guiso exquisito.

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