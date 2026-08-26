Hallan sin vida a tres jóvenes desaparecidos en Chignahuapan, Puebla

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En Puebla, localizaron los cuerpos de 3 jóvenes. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Chignahuapan, Puebla, los cuerpos de tres jóvenes, que habían desaparecido el lunes por la madrugada, fueron localizados el día de ayer en destinos puntos de la región.

¿Qué se sabe del caso?

Los cuerpos de Gaby “N” y Reyna Isamar “N” fueron encontrados en el Puente de Los Arcos, y Alan “N”, en la comunidad de San Miguel Lastiri. Presuntamente, los tres habían salido juntos el domingo por la noche.

🚨 #LosTitulares | Autoridades de #Chignahuapan confirmaron que Gaby N., Reyna Isamar N. y Alan N. fueron localizados sin vida, luego de ser reportados como desaparecidos desde la madrugada del lunes.



Las dos jóvenes fueron halladas con signos de violencia cerca del Puente de… pic.twitter.com/37Qvyp2Dz8 — LosTitulares (@_LosTitulares) August 26, 2026

Gobierno de Chignahuapan confirma muertes de jóvenes

El Gobierno municipal de Chignahuapan, Puebla, expresó sus condolencias a las familias de las tres personas localizadas sin vida en las últimas horas y señaló que la Fiscalía General del Estado de Puebla ya realiza las primeras investigaciones para esclarecer los hechos.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento informó que, desde el primer momento, los cuerpos de seguridad municipales actuaron como primeros respondientes, con el objetivo de resguardar la zona y dar aviso a las autoridades correspondientes.

La administración municipal indicó que será la Fiscalía General del Estado de Puebla la instancia encargada de proporcionar información oficial conforme avance la investigación.

Además, el Gobierno de Chignahuapan manifestó su disposición para colaborar con los tres órdenes de Gobierno y aportar la información disponible dentro de sus atribuciones.

Finalmente, el Ayuntamiento hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para evitar especulaciones y desinformación mientras continúan las indagatorias.

Foto: Facebook Gobierno de Chignahuapan

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