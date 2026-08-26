Polémica en Puebla: encarcelan a alcalde de Tianguismanalco y su hijo queda al frente del Ayuntamiento

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Juan Pérez, alcalde de San Juan Tianguismanalco, detenido. Foto: Especial

En Puebla, tras la detención de Juan Pérez, presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, su hijo Édgar Pérez Rosas asumió el mando del Ayuntamiento, lo que desató polémica.

¿Por qué quedó al frente el hijo del alcalde?

El funcionario explicó que, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, ante la ausencia del presidente municipal, el suplente registrado en la planilla electoral puede asumir el cargo. En este caso, se trata de un familiar del alcalde detenido.

“En el caso de ese municipio, la Ley Orgánica marca que, en ausencia del titular, el presidente municipal, sube el suplente. En la planilla está registrado, efectivamente, un familiar del presidente municipal, quien fue el que tomó el mando del Ayuntamiento. La ley lo permite”, dijo Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación de la entidad.

🚨 ALCALDE DE MORENA, PRESO… Y SU HIJO TOMA EL PODER



San Juan Tianguismanalco vuelve a estar en el ojo del huracán.



El alcalde Juan Pérez Moral fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva por una acusación de violación contra una trabajadora del Ayuntamiento.… pic.twitter.com/iSrtUoOiSn — EnBoga (@EnBogaMx) August 25, 2026

Vinculan a proceso a alcalde de Tianguismanalco

Juan Pérez fue vinculado a proceso por el supuesto delito de violación, en agravio de una trabajadora del Ayuntamiento.

La fiscal Idamis Pastor informó que se estableció un plazo de dos meses para la investigación, mientras continúa el proceso en contra del presidente municipal.

Detienen a alcalde de San Juan Tianguismanalco

El 17 de agosto, agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvieron al presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, Juan Pérez Moral, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez.

El alcalde fue localizado en el municipio de Tianguismanalco mientras se encontraba acompañado de sus hijos. Tras su detención, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en la ciudad de Puebla para continuar con las diligencias correspondientes.

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