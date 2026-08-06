Investigan presunto maltrato animal en Puebla; captan a hombre dando cerveza a un caballo en Huixcolotla

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En Puebla, denunciaron maltrato animal. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La difusión de un video en el que un hombre da cerveza a un caballo durante la feria de Huixcolotla, Puebla, desató una ola de críticas en redes sociales y derivó en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un posible caso de maltrato animal.

Video del caballo tomando cerveza

Las imágenes, de apenas 14 segundos de duración, muestran a un sujeto con gorra roja acercando una lata de cerveza al hocico del equino, que bebe el contenido. El hombre sonríe mientras realiza la acción, la cual fue ampliamente cuestionada por usuarios de redes sociales. De fondo se escucha asombro por la acción.

‼️ En #Puebla crece la indignación por el sujeto que dio de beber una cerveza 🍺 (Modelo, por cierto) a un caballo 🐴 durante la Feria de Huixcolotla 2026; el SEDIF, a través de la @DIBAGobPue, ya presentó una denuncia por maltrato animal ante la @FiscaliaPuebla. @Pueblaonline… pic.twitter.com/QfLmdy5GyA — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) August 6, 2026

Denuncia en Puebla

Tras la difusión del material, la Dirección de Bienestar Animal (DIBA), adscrita al Sistema Estatal DIF de Puebla, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los hechos y, en caso de acreditarse alguna conducta delictiva, se deslinden responsabilidades.

La dependencia explicó, mediante un comunicado, que su intervención comenzó luego de recibir dos reportes ciudadanos a través de su línea de atención. Tras revisar el video, el área de Normatividad y Denuncias determinó turnar el caso a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Animales, instancia que deberá integrar la carpeta de investigación, establecer el lugar donde ocurrieron los hechos e identificar a la persona presuntamente responsable.

La directora de Bienestar Animal del Sistema Estatal DIF, Michele Islas Ganime, señaló que la institución dará seguimiento al procedimiento legal y colaborará con las autoridades ministeriales hasta que las investigaciones concluyan.

El Gobierno de Puebla reiteró que cualquier conducta que pueda representar maltrato o crueldad contra los animales será atendida conforme a la legislación vigente y aseguró que mantendrá su compromiso con la protección y el bienestar de los seres sintientes.

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