casi-mil-pacientes-renales-del-imss-puebla-afectados-por-desabasto-de-medicamentos

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En Puebla, se manifestaron por desabasto de medicamentos. Foto: Genaro Zepeda

En la ciudad de Puebla, cerca de mil pacientes renales, personas trasplantadas y sus familiares enfrentan un verdadero viacrucis debido al desabasto de medicamentos en el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mejor conocido como San José.

Derechohabientes se manifiestan en área de Urgencias del IMSS

La mañana de este jueves, decenas de derechohabientes realizaron una manifestación pacífica frente al área de Urgencias del nosocomio para exigir el abastecimiento inmediato de medicamentos indispensables para continuar con sus tratamientos, al advertir que la falta de estos pone en riesgo su salud e incluso su vida.

#LosTitulares | 🚨💊 Pacientes renales y trasplantados alzan la voz en #Puebla. Cerca de mil personas enfrentan un viacrucis por el presunto desabasto de medicamentos en el Hospital de Especialidades del IMSS, mejor conocido como San José.



Con pancartas y consignas, exigieron el… pic.twitter.com/EZn365sYmr — LosTitulares (@_LosTitulares) August 6, 2026

La movilización fue convocada por el colectivo Enfermos Renales y Trasplantados Puebla, cuyos integrantes denunciaron que el medicamento con mayor desabasto es el Tacrolimus, un inmunosupresor indispensable para pacientes trasplantados, ya que evita el rechazo de los órganos trasplantados.

Señalaron que la falta de este fármaco representa un riesgo permanente para quienes dependen de él.

Cada caja de medicamento tiene un valor de 2 mil 999 pesos y es necesario administrarlo diariamente por lo que los gastos ascienden a los 100 mil pesos mensuales, además la mayoría son de escasos recursos.

Desabasto obliga a suspender tratamientos temporalmente

Con pancartas con mensajes como “Sin medicamentos no hay tratamiento, no hay vida”, los manifestantes expusieron que el desabasto los ha obligado a recorrer farmacias, adquirir los medicamentos con recursos propios o, en algunos casos, suspender temporalmente sus tratamientos por no contar con el dinero suficiente para comprarlos.

Los inconformes aseguraron que la problemática afecta a cerca de mil personas entre pacientes y familiares, quienes viven en la incertidumbre ante la falta de medicamentos esenciales para atender enfermedades renales y dar seguimiento a trasplantes.

Durante la protesta, los derechohabientes hicieron un llamado a las autoridades del IMSS para que se regularice el suministro de medicamentos y se garantice el derecho a la salud, al señalar que cada día sin tratamiento incrementa el riesgo de complicaciones médicas.

Finalmente, los manifestantes pidieron una respuesta inmediata por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y advirtieron que, de no resolverse el problema del desabasto, continuarán realizando acciones para visibilizar la situación que enfrentan cientos de familias poblanas.

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