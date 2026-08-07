Choque entre autobús Supra y camión de carga deja 21 heridos en la autopista Tlaxco-Tejocotal en Puebla

| 10:23 | Genaro Zepeda | Uno TV
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En Puebla, se presentó un accidente que dejó 21 heridos. Foto: Genaro Zepeda

En Puebla, la madrugada de este viernes se registró un aparatoso accidente entre un autobús de pasajeros de la línea Supra y un camión tipo tolva sobre la autopista Tlaxco-Tejocotal, a la altura de la comunidad de San Antonio Buenavista, en el municipio de Ahuazotepec; el saldo preliminar fue de 21 personas lesionadas, dos de ellas reportadas en estado grave.

Accidente en la autopista Tlaxco-Tejocotal en Puebla

El percance ocurrió al filo de las 4:50 horas por lo que movilizó a paramédicos, bomberos y corporaciones de seguridad, quienes acudieron al lugar para brindar atención a los pasajeros afectados.

  • De acuerdo con los primeros reportes, el autobús de pasajeros fue impactado por un camión tipo tolva.

Trasladan a lesionados en Puebla

Los pasajeros fueron atendidos, dos de ellos fueron trasladados de emergencia a un hospital debido a sus lesiones de gravedad para recibir atención médica especializada.

Las maniobras de rescate y el retiro de las unidades siniestradas provocaron afectaciones a la circulación en este tramo carretero durante varias horas, con sentido a Hidalgo y Puebla, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para restablecer el tránsito.

  • Se espera que los peritajes permitan esclarecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades, los conductores de ambas unidades permanecieron en el lugar.

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