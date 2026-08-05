Padres protestan contra el cierre de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla

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Padres protestan contra cierre de la Academia Militarizada. Foto: Uno TV

Padres de familia de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, en Puebla, se manifestaron frente al plantel para rechazar la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de ordenar el cierre definitivo de la institución, luego del anuncio federal sobre el retiro de escuelas con modelo militarizado.

Los inconformes expresaron su respaldo a la academia y pidieron a las autoridades reconsiderar la medida, al señalar que sus hijos reciben una formación académica y disciplinaria dentro de la legalidad.

Padres rechazan el cierre de la academia

Durante la protesta, los padres de familia se concentraron frente a las instalaciones del plantel para manifestar su desacuerdo con la decisión de la SEP y defender la continuidad de las actividades escolares.

La movilización ocurre después de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informara que ninguna institución podrá operar bajo un modelo de educación militarizada al inicio del próximo ciclo escolar.

Academia asegura que cuenta con permisos oficiales

El representante legal de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, Rubenelle Fernández, sostuvo que la institución puede continuar con sus actividades mientras la SEP no concluya el procedimiento administrativo correspondiente.

El abogado afirmó que el plantel cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para todos los niveles educativos que ofrece. Además, explicó que la academia agotará todas las vías legales disponibles para evitar el cierre definitivo.

Asimismo, adelantó que, en caso de ser necesario, la institución podría modificar su nombre para ajustarse a las disposiciones emitidas por las autoridades educativas, sin dejar de prestar el servicio educativo.

La academia defendió su trayectoria

En un comunicado difundido previamente, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza aseguró que desarrolla sus actividades “dentro de un marco de plena legalidad”, con respeto al Estado de Derecho y al marco jurídico vigente.

Foto: Academia Militarizada Ignacio Zaragoza

La institución destacó que durante casi 90 años ha mantenido un compromiso con la formación académica y cívica de sus estudiantes.

“Nuestra historia ha sido edificada sobre el servicio a México, la formación del carácter y la convicción de que la educación constituye la más noble expresión del amor a la Patria”, señaló la academia.

También afirmó que continuará defendiendo su proyecto educativo con apego a la ley y agradeció el respaldo de la comunidad escolar.

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