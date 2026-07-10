Interpol busca a Diana Palafox y su hijo por caso de clínica Detox en Puebla

GENERANDO AUDIO...

El caso de la clínica Detox sigue bajo investigación. Foto:Gettyimages/Ilustrativa

En Puebla, el caso de la clínica Detox continúa bajo investigación luego de que se emitiera una ficha de Interpol para localizar a Diana Alejandra Palafox y a su hijo Carlos Quezada Palafox, señalados por su presunta responsabilidad en la muerte de Blanca Adriana Vázquez Montiel, informó la fiscal General del estado, Idamis Pastor.

La funcionaria explicó que hasta el momento no existe registro oficial de que ambas personas hayan salido del país; sin embargo, señaló que existe la posibilidad de que hayan utilizado otros medios para evadir a las autoridades.

“Tenemos ya órdenes de aprehensión, tenemos una ficha de Interpol en contra de estas personas. Una de ellas, que es la asistente, se amparó, entonces estamos esperando que comparezca. No sabemos si se salieron por otros medios, cambiaron de nombre o salieron caminando”, declaró.

Ya hay ficha de Interpol para localizar a los falsos doctores propietarios de la Clínica Detox en Puebla y responsables del fallecimiento de Blanca Adriana.



En tanto, la asistente, cómplice del hecho, solicitó un amparo y aún no ha declarado, confirma la Fiscal del Estado,… pic.twitter.com/1n9g45lJtO — La Hora (@LaHoraMX) July 10, 2026

¿Qué se sabe del caso de la clínica Detox?

De acuerdo con la investigación, Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, acudió al centro de belleza Detox, ubicado en Calzada Zavaleta número 2511, en Puebla, para presuntamente someterse a un procedimiento estético.

Posteriormente, en redes sociales circuló un video en el que se observa a una mujer, identificada como la supuesta doctora, acompañada de otras dos personas —una de ellas presuntamente su hijo— mientras trasladaban un bulto con apariencia de cuerpo y lo colocaban en un vehículo rojo con placas del estado de Tlaxcala.

El 21 de mayo, el cuerpo sin vida de Blanca Adriana fue localizado en una zanja del municipio de Atltzayanca, Tlaxcala

Según los primeros reportes, el hallazgo ocurrió sobre la calle 4 Norte, luego de que vecinos y transeúntes alertaran al número de emergencias 911 sobre la presencia de una mujer inconsciente dentro de una zanja con agua.

Sobre la tercera persona involucrada en la investigación, la fiscal Idamis Pastor informó que promovió un amparo y que las autoridades están a la espera de que comparezca ante la autoridad correspondiente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.