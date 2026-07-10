Localizan dos cuerpos sin identificar en la gruta Chichicazapa

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Labores de rescate en la gruta Chichicazapa. Foto: PC-Puebla

El operativo para localizar a tres integrantes de la familia Peña desaparecidos en la gruta de Chichicazapa, Cuetzalan, Puebla, continúa con rescatistas, buzos y espeleólogos. Durante la mañana fueron localizados dos cuerpos aún sin identificar, informó Protección Civil estatal.

“Las brigadas que se encuentran realizando esta búsqueda lograron identificar a dos cuerpos. Obviamente, esto cuerpos se encuentran aproximadamente desde la entrada de las grutas, hasta el lugar en una caída de una cascada en una fosa grande. En estos momentos no sabemos quienes son”, señaló el coronel Bernabé López Santos, coordinador de Protección Civil de Puebla.

En ese sentido, el titular de PC de Puebla añadió que el rescate se realizará mañana por la madrugada por las condiciones climáticas.

“Vamos a dejar todo listo para que el día de mañana, si las condiciones meteorológicas lo permiten, iniciar con los trabajos de extracción a las tres de la mañana. Una vez que se realice la extracción vamos a entregar los cuerpos a la Fiscalía para que ellos hagan su trabajo. Nosotros mantenemos contacto permanente con los familiares de estas personas desaparecidas.”

🌊 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, localizó dos cuerpos al interior de la Gruta de Chichicazapa, en una zona de difícil acceso.



🔍 No hay identificación oficial de los cuerpos.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/bHSHAvcxZc — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 10, 2026

Inician maniobras de rescate

Las maniobras comenzaron a las 03:00 horas bajo la coordinación del Centro de Comando instalado en la zona. Para esta jornada fueron conformados siete equipos de trabajo integrados por espeleólogos, rescatistas, buzos, guías locales y personal especializado en comunicaciones.

El primer grupo ingresó a la gruta a las 04:29 horas con el objetivo de avanzar hasta la zona conocida como “La Cascada”, ubicada aproximadamente a un kilómetro de la entrada principal, donde se busca ampliar el radio de exploración para dar con el paradero de las personas que permanecen desaparecidas.

Al operativo, también, se incorporaron voluntarios provenientes de San Luis Potosí, quienes colaboran en la instalación de un sistema de comunicación espeleo-WiFi, tecnología que permitirá mantener contacto permanente entre los equipos que trabajan al interior de la caverna y el Centro de Comando, agilizando la coordinación de las maniobras.

🧗 por tercer día de consecutivo, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, mantiene las labores de búsqueda en la Gruta de Chichicazapa. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/mlExVtXsu6 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 10, 2026

¿Cuándo ocurrió la desaparición de los turistas?

Cabe recordar que la emergencia ocurrió la tarde del martes 7 de julio, cuando un grupo de seis turistas originarios del municipio poblano de Chignautla y un guía recorrían la gruta. Las intensas lluvias provocaron una creciente súbita del río subterráneo que arrastró a los visitantes y complicó su salida.

Hasta el momento, las autoridades han logrado rescatar con vida al guía Conrado Vázquez Islas, así como a Aracely Antonio Peña, de 40 años. Además, Agustín Julián Benito logró salir por sus propios medios para solicitar apoyo a las corporaciones de emergencia, lo que permitió activar el operativo de rescate.

Durante la jornada del jueves, los rescatistas localizaron el cuerpo sin vida de Gerardo Julián de los Santos, de 31 años. Tras las diligencias ministeriales realizadas por la Fiscalía General del Estado, sus restos fueron entregados a sus familiares y la noche de ayer llegaron a su natal Chignautla, donde familiares, amigos y habitantes de la comunidad comenzaron a darle el último adiós.

¿Quiénes son las tres personas que siguen desaparecidas?

Las tres personas que continúan desaparecidas fueron identificadas como Jazmín Lisbeth Peña Antonio, de 20 años; Karime Antonio Peña, de 24 años, e Ismael Peña, de 40 años, todos originarios del municipio de Chignautla.

Las labores continúan bajo estrictos protocolos de seguridad debido a las complicadas condiciones al interior de la gruta, donde la fuerza del agua, la escasa visibilidad y la complejidad del terreno mantienen la operación como una misión de alto riesgo. Las autoridades estatales reiteraron que la búsqueda continuará hasta localizar a las tres personas que permanecen desaparecidas.

Cabe resaltar que las víctimas pagaron casi 5 mil pesos al guía quien les recomendó resguardarse de la lluvia, sin embargo, la corriente los arrastró.

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