Hallan a 3 mujeres sin vida en patrulla arrastrada en el río Atoyac; continúa búsqueda de policía desaparecido

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Hallan a 3 mujeres sin vida en río Atoyac; policía sigue desaparecido. Foto: Uno TV

Este jueves, la localización de una patrulla arrastrada por la corriente del río Atoyac derivó en el hallazgo de tres mujeres sin vida en Santa Clara Ocoyucan, Puebla, mientras continúan las labores para encontrar a un policía municipal que permanece desaparecido tras las intensas lluvias.

El operativo se mantiene activo en el río Atoyac, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno instalaron un puesto de mando para coordinar la búsqueda del oficial Agustín Malo Martínez, quien fue arrastrado por la corriente cuando atendía una emergencia por inundaciones.

Hallan tres cuerpos en patrulla arrastrada por el río Atoyac

Durante las labores de rescate, personal de la Coordinación General de Protección Civil del Estado localizó la patrulla oficial que había sido arrastrada por el agua.

Posteriormente, integrantes del Equipo Acuático del Heroico Cuerpo de Bomberos inspeccionaron la unidad y confirmaron el hallazgo de los cuerpos de tres mujeres en el interior del vehículo, los cuales fueron recuperados del cauce.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas eran vecinas de Santa Clara Ocoyucan y habrían sido auxiliadas por el policía municipal antes de que la corriente sorprendiera a la unidad, provocando que todos fueran arrastrados por el agua.

Hallan a 3 mujeres sin vida en río Atoyac; policía sigue desaparecido. Foto: Uno TV

Fiscalía investiga el caso; continúa la búsqueda del policía desaparecido

Tras la recuperación de los cuerpos, la Fiscalía General del Estado de Puebla tomó control de la zona para realizar el levantamiento de los cadáveres, las diligencias ministeriales y las investigaciones correspondientes para confirmar la identidad de las víctimas y establecer las circunstancias de los hechos.

Durante la revisión de la patrulla, las autoridades confirmaron que el oficial Agustín Malo Martínez no se encontraba dentro del vehículo, por lo que los equipos de rescate ampliaron el radio de búsqueda en distintos puntos del río Atoyac.

Continúa operativo en Santa Clara Ocoyucan

En las labores de búsqueda participan elementos de:

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Guardia Nacional.

Coordinación General de Protección Civil del Estado.

Heroico Cuerpo de Bomberos de Puebla.

Secretaría de Seguridad Pública.

Policía Estatal.

Personal de grúas y maquinaria pesada.

Además, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas brinda acompañamiento a los familiares de las tres mujeres localizadas sin vida.

Hasta la noche de este jueves, las autoridades informaron que el operativo continuará hasta localizar al policía desaparecido, mientras se pronostica que las lluvias continúen.

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